Эксперты назвали варианты бесплатной газификации России

В российском правительстве и руководстве «Газпрома» сейчас обсуждают вопрос, кто будет оплачивать бесплатную для рядовых россиян газификацию, которая поэтапно должна завершиться к 2030 году. Возможно, расходы на эту программу поделят между собой российский газовый монополист и региональные бюджеты. Такое мнение высказали эксперты Федерального агентства новостей.

Напомним, 4 июня на сайте Кремля появилось сообщение о том, что президент Владимир Путин поручил правительству и местным органам власти совместно с «Газпромом» поэтапно завершить газификацию страны. Источники финансирования для подключения к распределительным сетям должны быть сформированы без привлечения средств граждан. Правительство должно будет подготовить доклад по выполнению поручений до 1 октября 2020 года.

Эта информация дала основание для броских заголовков в некоторых СМИ о «бесплатной газификации» тех муниципалитетов, где голубое топливо ждут уже много лет. Однако, по всей видимости, пока можно уверенно говорить лишь о значительном снижении затрат при подключении к газу для владельцев частных домовладений.

Совфед предложил правительству помочь регионам

Чтобы завершить процесс газификации России к 2030 году, необходимо решить некоторые технические проблемы. В частности, изменить правила составления топливно-энергетических балансов (ТЭБ), которые требуются для обоснования газификации регионов. Об этом в комментарии ФАН заявил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

«По данным 60 регионов основной проблемой при составлении ТЭБ является отсутствие единых и обязательных стандартов для сбора данных, а часть данных, формируемая Росстатом, является конфиденциальной», — рассказал сенатор.

Получение и обработка данной информации — трудоемкий процесс, так как используется большой объем источников информации. Случаются и расхождения одних и тех же показателей в разных формах статистического наблюдения.

Андрей Кутепов пояснил, что составление ТЭБ является дорогим удовольствием для многих региональных бюджетов и потому данная работа попросту не проводится.

Совет Федерации направил письмо (текст есть в распоряжении ФАН) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, в котором сформулированы предложения, как исправить ситуацию. В частности, предлагается законодательно прописать формат баланса, исключив нормативно-рекомендательный характер. Кроме того, учитывая ограниченные возможности региональных бюджетов, в рамках межведомственного взаимодействия Росстата (территориальных органов) и уполномоченных исполнительных органов госвласти субъекта РФ, сделать бесплатным предоставление статистической информации, которая используется для составления регионального ТЭБ.

Газопроводы в складчину

«В России много отдаленных населенных пунктов, куда тянуть газ нерентабельно. Затраты не только не окупятся никогда, но и сам газопровод будет работать в убыток», — отметил в интервью ФАН главный редактор журнала «Газпром» Сергей Правосудов.

По его словам, сейчас обсуждаются схемы, как государство будет спонсировать газификацию, чтобы, в конечном счете, газ стал дешевле для потребителей.

«Когда говорят, что заплатить должен исключительно «Газпром», забывают, что в итоге государство получит меньше дивидендов от компании. Возможно, придут к варианту, что оплачивать прокладку газопроводов в новые населенные пункты «Газпром» и региональные бюджеты будут в складчину. Утвержденной формулы нет», — пояснил эксперт.

В целом дела с газификацией в России обстоят не так плохо. Наиболее проблемные в этом смысле регионы Восточной Сибири.

«Но там как раз протянули газопровод «Сила Сибири», собираются строить «Силу Сибири-2», а это дает больше возможностей для газификации в самой России», — уверен собеседник ФАН.

По его словам, крупный потребитель в лице Китая обеспечивает рентабельность «Силы Сибири», отсюда и больше возможностей строить ответвления от основного газопровода в российские города и поселки.

«Российским регионам нужен дешевый газ, поэтому они не должны думать о том, чтобы отбивать все затраты на проведение газа. Это возьмет на себя государство. Какие-то деньги, например, за газовое оборудование люди, желающие газифицировать дома, все равно будут платить, однако затраты их значительно снизятся», — резюмировал Сергей Правосудов.

Цена вопроса

Достоверность данных для ТЭБ — действительно весьма серьезное препятствие для ускоренной газификации, подтвердил в интервью ФАН заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, местные власти, как правило, завышают число потенциальных потребителей газа.

«Допустим, глава сельсовета сообщает, что у него в райцентре 400 домов, и значит, 400 домохозяйств будут потреблять газ. Но на самом деле половина этих домов давно пустует, никто в них постоянно не живет, а значит, и газ проводить некому и незачем», — пояснил собеседник ФАН.

Именно от уровня потребления зависит, какого объема трубу надо тянуть к поселку. Часто бывает, что из-за неверных данных ТЭБ трубы заполняются лишь наполовину, что приводит к ненужным тратам. Поэтому необходимо эту проблему решать, в том числе за счет более досконального сбора данных непосредственно у населения, убеждены специалисты.

«Что касается расходов населения, то до сих пор было так: люди единовременно должны были заплатить за техническое обоснование подключения, оплатить все работы и стоимость труб, идущих в их дом. В Подмосковье это может стоить больше 300 тысяч рублей для одного дома, в регионах около 100-150 тысяч, что тоже чудовищно дорого для россиян», — обратил внимание Александр Фролов.

Конечно, о том, что граждане совсем не будут платить за подключение газа, речи не идет, пояснил эксперт. Но одним из залогов успешной газификации, как полагает Фролов, может стать создание конкурентных условий, при которых появятся компании, предлагающие свои услуги в разы дешевле — в среднем за 50 тысяч рублей.

«Пока Владимир Путин просто поручил проработать вопрос, а откуда брать деньги — непонятно. По сути, он предложил упростить процедуру газификации и сделать ее дешевле», — считает нефтегазовый аналитик.

Оплату части работ теоретически может взять на себя региональный бюджет, предположил Фролов. При этом законодательную базу под это еще нужно подводить.

«В случае если расходы берет на себя бюджет, работы будут проводиться на тендерной основе. И тут у нас возникает перспектива удешевления данного процесса», — отметил эксперт.

По логике, выигрывать тендеры будут те компании, которые предложат свои услуги за меньшую цену, заметил Фролов. Варианты подключения дома за 200 тысяч рублей уж точно будут отсеяны.

В ряде случаев компании могут даже себе в убыток проводить работы по газификации, если, конечно, будут знать, что в дальнейшем заработают на поставке газа подключенным потребителям.

«Часть платежа, которая приходит за газ, отдается в местный бюджет, а часть — областным газовым организациям. Тем, которые осуществляют непосредственно подачу газа и обслуживают газотранспортные мощности», — пояснил собеседник ФАН.

По его словам, деньги для частичной оплаты газификации с населения можно взимать частями, например, включив эти расходы в общую платежку за услуги ЖКХ.

«То есть человеку не надо будет единовременно искать где-то 50 тысяч рублей. Его, условно говоря, могут обязать платить 300 рублей ежемесячно до погашения долга», — предположил эксперт.

В любом случае газификация в стране движется к своему логическому завершению.

«Я думаю, что больше мы не услышим историй, когда бабушке, живущей одной в частном доме, предлагают газификацию за 200 тысяч и она, в результате, продолжает таскать ведра с углем. Газ придет в любой капитальный дом, где владельцы хотят этого», — резюмировал собеседник ФАН.

В настоящий момент газификация России оценивается экспертам в 70%. Последние 10 лет планка газификации росла примерно на 1% ежегодно. Для того чтобы к 2030 году завершить этот процесс, необходимо увеличить темпы газификации в два с лишним раза.