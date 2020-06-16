Девушка сына Ефремова отказалась праздновать день рождения из-за смертельного ДТП

Москва, 16 июня. Модель Мария Ивакова, которая встречается с сыном актера Михаила Ефремова, решила широко не отмечать свое 34-летие. В качестве причины она указала «сложную неделю».

Девушка заявила через Instagram-stories, что вместо большого круга друзей, свой праздник она проведет на природе и «без шума». Не исключено, что «сложная неделя» могла быть связана с резонансным ДТП, которое устроил отец ее парня, и последовавшей чередой негативных публикаций.

Напомним, что актер 8 июня в Москве в нетрезвом виде ехал за рулем своего джипа и устроил аварию, вылетев на встречную полосу. От полученных травм позднее скончался водитель фургона Сергей Захаров, Ефремов не пострадал. Его отправили под домашний арест.

Близкие погибшего отказались от денежной компенсации. Они намерены идти до конца, чтобы суд вынес максимально строгое наказание – 12 лет заключения. Родственники допускают, что столь известный актер может избежать самый суровой приговор.

Добавим, что Ефремов предлагал оказать материальную помощь семье Захарова, подчеркивая, что так он хочет «искупить вину, а не откупиться».