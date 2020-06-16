Суд окончательно отказал Козлову-Шендеровичу в иске к Федеральному агентству новостей

Санкт-Петербург, 16 июня. Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляцию бывшего кандидата в Мосгордуму Дениса Шендеровича по искам к Федеральному агентству новостей и отказал ему в жалобе.

Шендерович подал два иска о защите чести и достоинства и возмещении морального вреда на общую сумму 206 310 рублей. В декабре прошлого года суд отказал экс-кандидату в Мосгордуму в исках к ФАН.

Бывший кандидат обжаловал решение. Во вторник, 16 июня, апелляционный суд рассмотрел жалобы Шендеровича и отказал по обеим. Решения вступили в законную силу.

Напомним, соратник лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова Шендерович был кандидатом в депутаты Мосгордумы от 41-го избирательного округа. Однако Шендерович вышел из гонки из-за недостаточного количества подписей. В ходе проверки выяснилось, что более 500 автографов россиян были «рисованными».

ФАН выяснил, как неизвестный мужчина с громкой фамилией за два года превратился из незадачливого предпринимателя сначала в мундепа, а затем в кандидата в МГД. Оказалось, что до 2017 года Дениса Шендеровича не существовало, а был Денис Козлов. Накануне выборов он, видимо, решил сменить фамилию на более популярную в либеральной среде. Кроме того, биография Дениса Козлова пестрит гражданскими исками и неоплаченными штрафами.