Глава SOHR считает, что слабость международной позиции по Ливии больше похожа на заговор

Триполи, 16 июня. По мнению главы Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) Рами Абд ар-Рахмана, международное сообщество готовит заговор против Ливии. Об этом сообщает арабское издание Аlsaaa24.

«Международная позиция по ливийскому кризису и прямой турецкой интервенции очень слабая, поэтому, я считаю, что международное сообщество сейчас готовит заговор против Ливии, так же, как и вступило в сговор против сирийского народа и способствовало его уничтожению», — заявил он.

Директор Сирийской обсерватории по правам человека отметил, что некоторые европейские страны боятся, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «откроет ворота» для беженцев и экстремистов в Европу, — по этой причине европейцы поддерживают турецкого лидера в его ливийских и сирийских амбициях.

Рами Абд ар-Рахман заявил, что количество убитых наемников и протурецких боевиков в Ливии превысило 400 человек, среди них — 27 детей.

«Процесс переброски наемников ограничивается не только сирийцами, лояльными Турции, — в Ливию попадают и те, кто относятся к таким международным террористическим группировкам, как ИГ1, «Аль-Каида»1 (деятельность обеих террористических организаций запрещена в РФ. — Прим. ФАН), и другим экстремистским организациям, которые перемещаются из Сирии в Ливию через турецкую территорию», — убежден глава SOHR.

Он утверждает, что процесс переброски экстремистов в Ливию начался еще до вступления в конфликт сирийских наемников. По словам директора Сирийской обсерватории по правам человека, среди них были тунисские боевики.

Напомним, 8 июня глава SOHR рассказал об очередной поставке 400 боевиков из Турции, среди которых было 200 детей. Количество «призывников», которые отправились в турецкие лагеря для прохождения обучения, на тот момент составляло 2,5 тысячи человек.

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари ранее заявлял, что в Ливии на стороне ПНС в настоящее время сражаются свыше 17 тысяч иностранных наемников.

1 Организация запрещена на территории РФ.