Олимпийская чемпионка Липницкая готовится стать мамой

Москва, 16 июня. Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая готовится стать мамой. Ребенок должен родиться в ближайшее время. Об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков.

По имеющейся информации, отцом ребенка является российский фигурист Владислав Тарасенко, с которым Липницкая встречается уже больше года. Поначалу влюбленные не афишировали свои отношения, однако позже перестали прятаться и сегодня в их социальных сетях можно найти много совместных фотографий. Минувшим летом спортсмены отдыхали в Исландии, и уже тогда появлялись слухи об их бракосочетании. Однако сама Липницкая воздержалась от комментариев по этому поводу.

Напомним, что на Олимпийских играх в Сочи 22-летняя Юлия Липницкая стала чемпионкой в групповом турнире. Также в ее активе победа в чемпионате Европы и серебряная медаль чемпионата мира. В 2017 году спортсменка завершила карьеру из-за полученных травм. Подчеркивается, что Юлия является самой молодой олимпийской чемпионкой-одиночницей в истории фигурного катания.

Сегодня фигуристка участвует в ледовых шоу и занимается тренерской деятельностью. Фигуристка является одним из преподавателей «Академии чемпионов Ильиных-Липницкой». Спортсменка крайне неохотно комментирует события в личной жизни и предпочитает избегать шумихи вокруг своей персоны. Стоит отметить, что мама бывшей фигуристки не стала опровергать информацию о беременности и предстоящих родах дочери.