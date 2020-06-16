Москва, 16 июня. В бундестаге призвали «перестать лепетать» в ответ на американские санкции в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов.

В эфире радио Sputnik он напомнил о словах главы комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст, который назвал возможный ответ страны на санкции США против «Северного потока–2», и призвал «перестать лепетать» и «кидать ватные шарики».

По словам Попова, это заявление свидетельствует «о том, что Германия и дальше пробует Соединенные Штаты на слабину».

«Еще не так давно немцы не позволили бы себе столь резких заявлений. Ту позицию, которую Германия олицетворяет в геополитике, можно назвать стратегическим терпением. Однако терпение Германии велико, но не безгранично, что подтверждает заявление главы комитета бундестага», — считает эксперт.

Он объяснил, почему Германия от действий США испытывает двойное недовольство. По словам Эдуарда Попова, попытки остановить «Северный поток — 2» бьют по ее энергетическим и геополитическим интересам.

«Во-вторых, та форма, в которой США пытаются остановить или замедлить строительство, унижает достоинство немцев. США перегибают палку, ставя ультиматум за ультиматумом — не только в сфере энергетики, но и, например, в сфере оборонной политики», — заметил директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа».

Эксперт предположил, что по мере ослабления США «свобода рук Германии будет все больше, и немцы себе будут позволять все больше суверенитета».

«Начало положено», — добавил Эдуард Попов.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды нескольких стран, в том числе России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Длина магистрали составляет 1224 км, а мощность — 55 млрд кубометров в год.