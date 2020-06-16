Диетолог объяснила, кому противопоказана окрошка на квасе

Москва, 16 июня. Окрошка на квасе противопоказана людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян.

По ее словам, страдающим язвой желудка, панкреатитом и прочими расстройствами ЖКТ следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а также отказаться от использования редиски при приготовлении блюда.

«Все молочнокислые продукты в жару очень полезны. Они улучшают перевариваемость пищи и повышают кислотность в желудке, что, в общем-то, многим нужно, потому что гипоацидные гастриты, то есть заболевания желудка с пониженной секрецией соляной кислоты желудочного сока, встречаются довольно часто», — пояснила Григорян.

Если же есть потребность в кислой заправке, то кефир можно заменить на айран. При этом эксперт рекомендовала употреблять исключительно свежие продукты, передает телеканал «360».

«Если у людей открытая язва желудка или аллергическая реакция на какие-либо компоненты, то могут быть какие-то осложнения в плане здоровья. Не очень окрошка подходит людям с обострениями панкреатита, при желчнокаменной болезни», — добавила диетолог.

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