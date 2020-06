Инсайдер рассекретил подробности о новом складном iPhone

Москва, 16 июня. Компания Apple планирует выпустить складную модель смартфона iPhone. Об этом сообщил авторитетный сетевой информатор Джон Проссер.

По его словам, дизайн складной модели iPhone будет отличается от аналогичных устройств, которые производят другие компании. Складной iPhone будет состоять из двух соединенных шарниром панелей. Каждая панель будет иметь свой отдельный экран. В складном iPhone не будет выреза под Face ID, так как его место займет биометрический сенсор.

Проссер также добавил, что внешний вид устройства напоминает iPhone 11. Складной смартфон будет иметь закругленную раму из нержавеющей стали.

