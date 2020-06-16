Маас заявил, что ФРГ не изменит отношения к «Северному потоку – 2» из-за санкций США

Варшава, 16 июня. Намерение США расширить санкции против «Северного потока – 2» не изменит позицию правительства ФРГ относительно реализации проекта, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«То, что там [в США] размышляют о санкциях или, возможно, инициируют новые, не меняет ничего в нашей позиции по «Северному потоку — 2», — отметил министр на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.

Маас подчеркнул, что санкции носят экстерриториальный характер, Берлин отвергает ограничительные меры против «Северного потока – 2».

Проект российского газопровода предполагает строительство двух ниток трубопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Сенат Конгресса Соединенных Штатов утвердил закон об оборонном бюджете на 2020 год, в котором говорится о введении санкций против «Северного потока — 2». Ранее американские сенаторы предложили вводить санкции против страховых компаний, работающих с судами, которые задействованы в проекте «Северный поток — 2».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно говорил, что проект российского газопровода будет реализован, несмотря на американские санкции.