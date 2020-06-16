Генконсул заявил, что выданные россиянам до карантина литовские визы действовать не будут

Санкт-Петербург, 16 июня. Выданные россиянам до карантина литовские визы считаются недействительными. Об этом заявил генеральный консул Литвы в Северной столице Дайнюс Нумгаудис.

По его словам, на литовские визы распространяется общее правило для стран шенгена. Исключения могут быть лишь в некоторых национальных государствах. Генконсул заявил, что россиян не будут наказывать за то, что они не «откатали» визу. Однако им придется подавать документы на новую визу после снятий ограничительных мер, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Нумгаудис напомнил, что у подавляющего большинства жителей РФ есть мультивизы, поэтому вынужденные меры не должны создать сложностей.