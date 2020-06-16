Потерпевший не определился с иском к Израйлиту: порт Усть-Луга построен

Во вторник, 16 июня, Смольнинский районный суд продолжил рассмотрение знаменитого дела Валерия Израйлита, ставшего обвиняемым по целому ряду тяжких преступлений после предъявления им в налоговую инспекцию декларации в рамках амнистии и возврата собственного капитала из-за рубежа в Россию. В 2014 году, после разрешения на беспрепятственный возврат назад, в российскую экономику, отечественного капитала, выбывшего за рубеж, президент, правительство, а за ними в 2019 году и Госдума специальным законом запретили силовикам изымать спецдекларацию в качестве доказательства.

Израйлит пришел в суд с сопровождающим службы исполнения наказаний — действует установленный судом режим домашнего ареста. Общаться с корреспондентом Федерального агентства новостей подсудимый не пожелал.

Уголовный процесс сегодня

В суд явились два свидетеля, один из которых — представитель потерпевшего. За неполные восемь минут его допроса судья отвела четыре вопроса защитника Израйлита. Потерпевшая сторона сообщила, что заказчик строительства портовых сооружений в Усть-Луге не возражал против получения для строительства труб от двух поставщиков. Претензии о качестве и количестве материалов от допрошенного сегодня не звучали. Это вызывает интерес, поскольку именно по факту использования злополучных труб Израйлиту вменяется причинение ущерба в несколько миллиардов.

Представитель потерпевшего сообщил, что с исковыми требованиями он не определился. С начала следствия прошло уже несколько лет — на это тоже следует обратить внимание. Гражданско-правовой аспект уголовного дела может показать слабость позиции государственного обвинения: объекты, возведенные компанией Израйлита в порту Усть-Луга, введены в эксплуатацию, и посторонний слушатель не догадается, как обвиняемый в мошенничестве мог украсть миллиарды. Претензии органов следствия никак не повлияли на качество и способ строительства.

Объем материалов дела таков, что за спиной обвинителя два письменных стола полностью завалены архивными томами. Суду предстоит в них разобраться, и не стоит ждать вступления в силу приговора в этом году.

Вопросы, на которые пока нет ответов в деле

Во-первых, следствие посчитало мошенничество и ущерб от него доказанными по введенным в эксплуатацию объектам капитального строительства. Суду предстоит с этим разобраться, потому что схема хищения выглядит чересчур мудреной. Если кто-то получил преступный доход, значит, где-то должен быть недострой. А пока это не так.

Во-вторых, стройка под руководством Валерия Израйлита давно завершена. Прошло уже много лет, а с оформлением и детализацией исковых требований в уголовном деле «Транснефть-порт Усть-Луга» не торопится. Никакого иска отдельно от нынешнего уголовного дела потерпевший к Израйлиту не предъявлял. Если даже в деле останется какой-то ущерб, трехлетние сроки давности уже прошли. Кто-то должен будет ответить внутри потерпевшей компании за убыток из-за волокиты.

Ради объективности стоит отметить, после судебного заседания по этому же делу 10 марта представитель гособвинения взял данные корреспондента ФАН для сотрудничества, однако с редакцией на связь никто так и не вышел. Сторона обвинения по закону имеет право на ответ в рамках публикаций о рассмотрении уголовного дела Валерия Израйлита.