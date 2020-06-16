«Газпром» начал демонтаж трубопровода, идущего на Украину

Киев, 16 июня. Специалисты из «Газпрома» приступили к демонтажу трубопровода, который идет из России на Украину. О данном факте сообщил руководитель Оператора ГТС Сергей Макогон.

Топ-менеджер поспешил обвинить Россию в том, что она лишает соседнее государство участвовать в транзите «голубого топлива». При этом Макогон отметил, что работы ведутся на российской территории. Он констатировал, что Киев ничего поделать в этой ситуации не может.

Представитель Украины заверил, что его страна не хочет отказываться от своих возможностей по обеспечению «малого транзита» в рамках адресных закупок со стороны стран ЕС.

Напомним, что ранее украинские власти уже сформировали для себя ряд сценариев касательно российского газа. В Киеве допускали, что могут остаться из топлива из России, пишет «Царьград».