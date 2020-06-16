СК РФ сообщил о гибели четырех человек в перестрелке в Назрани

Магас, 16 июня. Четыре человека погибли и трое получили ранения в результате перестрелки в Назрани, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц». По данным следствия, 16 июня около 13.00 по местному времени на окраине Альтиевского административного округа Назрани произошел конфликт между местными жителями, который перерос в перестрелку. Участники стычки применяли огнестрельное оружие.

«В результате четверо мужчин погибли, трое доставлены в лечебное учреждение с ранениями различной степени тяжести», — говорится в сообщении СК.

Сейчас на месте ЧП работают следователи, выясняются все обстоятельства происшествия.

В пресс-службе Северо-Кавказского округа войск Росгвардии в свою очередь сообщили, что конфликт в Назрани произошел на бытовой почве. Одной из жертв перестрелки стал сотрудник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Ингушетии. Мужчину госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

В Сети уже появились кадры с места стрельбы.