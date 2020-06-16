Ужин с Ходорковским: Манукян раскрыл кухню «Открытой России» на зарубежных вояжах Шевченко

Находящаяся под домашним арестом по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией Анастасия Шевченко — героиня журналистского расследования колумниста Федерального агентства новостей блогера Вадима Манукяна. В предыдущих сериях расследования блогер привел неопровержимые доказательства иностранного финансирования организации «Открытая Россия», созданной беглым олигархом Михаилом Ходорковским для расшатывания нашей страны изнутри.

Манукян также выяснил, что все российские функционеры «Открытки» не являются самостоятельными политическими фигурами, они лишь выполняют поручения Ходорковского, получая за это фиксированную зарплату, которая отмывается через зарубежные фонды-«прокладки».

Одна из таких марионеток Ходорковского, находившаяся у него на содержании, — региональный координатор «Открытой России» в Ростовской области Анастасия Шевченко. С марта 2018 года она член федерального совета иностранной неправительственной организации Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), которая признана в РФ нежелательной.

Против Анастасии Шевченко впервые в России возбуждено уголовное дело по 284.1 УК РФ о сотрудничестве с нежелательной организацией. Вот уже полтора года она находится под домашним арестом. В начале июня в Ростове-на-Дону началось рассмотрение дела Шевченко по существу.

В нашей стране уже возбуждено несколько уголовных дел по статье 284.1 УК РФ о сотрудничестве с нежелательной организацией, аффилированной с Михаилом Ходорковским: в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге и Тюмени. Фигуранты этих дел настаивают, что их «Открытка» (так они ласково называют «Открытую Россию») — сугубо российская самостоятельная общественная организация и никакого отношения к своей британской «тезке» не имеет. Расследование Манукяна показывает, что это не так: действующая на территории нашей страны «Открытая Россия» на 100% детище Ходорковского, существующее на деньги беглого олигарха.

Ужин с Ходорковским. Колонка Вадима Манукяна

Что мы постоянно слышим от представителей «Открытой России»? Мы мол ни в чем не виноваты, мы не агенты Госдепа. Представители «Открытки» и их защитники всеми силами пытаются сформировать однополярное общественное мнение, в котором нет места другой точке зрения.

Однако на деле мы видим совсем другую картину. Говорить, что все оппозиционеры «агенты Госдепа», можно, скорее, в переносном смысле. Но нужно помнить, что та же Анастасия Шевченко, к примеру, временами навещала Европу и США вовсе не в туристических целях. У нее есть свидетельство об окончании обучения в Школе политологии Совета Европы 2017; об участии в Шестом всемирном форуме Совета Европы; а также свидетельство об успешном окончании курса «Американский федерализм и государственная политика США», который проходил 12—19 мая 2018 года.

В том же 2018 году она также принимала участие в конференциях «Открытой России» в Вильнюсе (Литва) 25—26 марта и в Праге (Чехия) 23—25 ноября. Кроме того, за Шевченко числится рабочая поездка в Швецию.

Что касается Чехии, то Анастасии очень льстило, что ее лично пригласили туда на ужин с Ходорковским, на который приглашения получили единицы. Шевченко сидела за одним столом с беглым олигархом в окружении большого количества журналистов. Именно тогда Анастасия нарекла Ходорковского «всемилостивейшим».

Террариум единомышленников: дрязги внутри «Открытой России»

На самом деле в «Открытой России» Анастасии Шевченко приходилось непросто. Например, по моим источникам, Анастасию сильно возмущал Андрей Пивоваров, который в свою очередь обвинял ростовскую оппозиционерку в дешевом пиаре.

Напомню: это тот самый Пивоваров, который в 2018 году стал председателем «Открытой России», а в 2019-м — после реорганизации — исполнительным директором этой организации. В то же время по официальной информации с 2019 года руководителем «Открытки» является Анастасия Буракова. Одна это организация, или их несколько, и как подопечные Ходорковского делят власть, выяснить невозможно, вероятно, они и сами толком разобраться не могут.

Что касается отдувающейся сегодня за всех Анастасии Шевченко, то, по моим данным, даже ее проект-обучение, который она написала по поручению Ходорковского в Праге, не был реализован. Дело в том, что тогда же возник похожий проект Пивоварова, и именно этому проекту была дана зеленая улица. Словом, у Шевченко с Пивоваровым явно не сложилось, и обиженная Анастасия одно время даже собиралась покинуть «Открытую Россию».

Еще один любопытный штрих: насколько я знаю, Анастасии предлагали должность исполнительного директора «Открытки», но она отказалась, так как не хотела переезжать из Ростова-на-Дону в Москву. В итоге в 2018 году эту должность получил ее конкурент Пивоваров.

При этом Анастасию крайне интересовал новый офис «Открытки» в Лондоне, а при общении с соратниками она никогда не упоминала мифический отечественный аналог «Открытой России», потому что его попросту не существовало. В то же время Шевченко была координатором отделений «Открытой России» в Белгороде, Тамбове и Краснодаре, она также планировала открыть отделения «Открытки» в Астрахани и в Ставрополе. Еще раз подчеркну: отделениями организации, признанной в России нежелательной, планировалось буквально нашпиговать страну. К счастью, этого не случилось.

Вовремя соскочить не удалось

Что касается сути оппозиционной деятельности Анастасии Шевченко, то трассы она перекрывать вроде бы не планировала, но, судя по имеющейся у меня информации, ей давно хотелось как говорится зажечь. Анастасия очень любила давать интервью американским СМИ. Делала она это с определенным азартом, вполне осознавая, что указание в титрах ее сотрудничества с «Открытой Россией» может быть квалифицировано по ст. 20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности нежелательной организации). Но, как ни странно, ее это устраивало.

Хотя, возможно, ничего странного тут нет: активистка зарабатывала политический капитал, который мог ей пригодиться на Западе. По моим источникам, Анастасия всерьез подумывала вместе с семьей покинуть Россию. Она считала, что своей политической деятельностью в «Открытой России» заработала на безбедную жизнь за пределами нашей страны. Но «всемилостивейший» МБХ, видимо, считал иначе.

Шевченко полагала, что ею и ее делами как в России, так и за рубежом, российские правоохранительные органы особо не интересуются, несмотря на ее «административки». По итогу оказалось, что Анастасия ошибалась. Когда Шевченко была арестована, как мы знаем, никакой Ходорковский ее не спас. Какое именно она заслуживает наказание, в том числе за излишнее доверие к «всемилостивейшему» олигарху, теперь решит суд.