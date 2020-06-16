Оператор «Северного потока – 2» направил запрос Дании на использование новых судов

Москва, 16 июня. Nord Stream 2 AG просит власти Дании разрешить использование нового типа судов, необходимых для достройки «Северного потока – 2». Об этом говорится в запросе оператора проекта в адрес Датского энергетического агентства, передает пресс-служба компании.

В документе идет речь о возможности привлечения к укладке газопровода судами с якорным позиционированием.

«Компания Nord Stream 2 AG подала запрос на внесение поправки к полученному разрешению на строительство в качестве предупредительной меры в соответствии с рекомендациями Датского энергетического агентства (ДЭА)», — говорится в сообщении.

На данный момент Россия обладает двумя суднами, способными достроить «Северный поток – 2» — «Академик Черский» и «Фортуна». На первом трубоукладчике установлена система динамического позиционирования, которая снижает воздействие на окружающую среду, поскольку при удержании позиции не используются якоря и швартовые концы.

«Фортуна», напротив, обладает якорным позиционированием. Согласно разрешению Датского энергетического агентства от октября 2019 года, трубоукладчик не может принимать участия в строительстве газопровода. Судно уже привлекалось к участию в реализации проекта, проложив 13 километров трубопровода в российских водах Балтийского моря.