Экономисты назвали причины роста цен на нефть, несмотря на угрозу второй волны COVID-19

Центробанки единым фронтом предпринимают все необходимые меры предосторожности перед лицом суровой реальности — введения военного положения в Пекине из-за угрозы второй волны COVID-19. Подробнее о ситуации на нефтяном рынке — в материале Федерального агентства новостей.

Нефть пошла вверх

Цены на нефть снова пошли вверх. Так, марка Brent поднялась до 40,55 доллара за баррель. Рост цены на нефть благоприятно сказывается на отечественной валюте. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 10,17 копейки — до 79,0434 рубля. Курс доллара уменьшился на 62,26 копейки — до 69,7524 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), которая рассчитана по официальным курсам на среду, уменьшилась, по сравнению с показателем на вторник, на 39,91 копейки, составив 73,9334 рубля.

ЦБ выступают единым фронтом

Персональный брокер «БКС Брокер» Виктор Щеглов отметил, что перспективы второго торгового дня в красной зоне напугали ФРС, которая в ответ объявила новые стимулы. На этот раз в форме выкупа отдельных корпоративных облигаций.

«Центробанки единым фронтом предпринимают все необходимые меры предосторожности перед лицом суровой реальности (введения военного положения в Пекине из-за угрозы второй волны COVID-19. — Прим. ФАН), не думая о возможных последствиях в будущем. Этот факт подстегивает спрос на рисковые активы и повышает ожидание инвесторов к быстрому восстановлению экономики. Как следствие — растут цены на нефть», — пояснил Виктор Щеглов.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что нефтяные цены стабилизировались вечером в понедельник из-за нового отчета Международного энергетического агентства. МЭА прогнозирует снижение спроса на нефть в мире по итогам 2020 года на уровне 8,63 млн баррелей в сутки (падение спроса составит 8%).

«Прогноз скорректирован на 510 тысяч баррелей в сторону увеличения, но при этом падение спроса на черное золото в текущем году станет самым значительным в истории. Такие цифры были восприняты инвесторами с оптимизмом (что и вызвало рост котировок), так как ранее МЭА прогнозировало падение спроса не нефть на 9,3 млн баррелей в сутки. Также агентство отмечает активное восстановление спроса на нефть в Китае в апреле-мае и интенсивный рост спроса в Индии в мае», — добавил Деев.

Однако, заметил экономист, прогнозы могут измениться в случае опасности возникновения второй волны пандемии. Этот фактор остается самым непредсказуемым и негативным для инвесторов. Если второй волны не будет, котировки могут вырасти до 43-45 долларов за баррель в ближайшие две-три недели. В случае негативной динамики по заболеванию возможно снижение котировок в коридор 35-38 долларов за баррель.

Ранее участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. Саудовская Аравия и Россия при реализации нового соглашения в рамках ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 млн баррелей нефти в сутки. Однако ситуация на нефтяном рынке ухудшается из-за ситуации с коронавирусом в Соединенных Штатах.