Астрономы впервые зафиксировали необычное зеленое свечение в атмосфере Марса

Москва, 16 июня. Бельгийские астрономы зафиксировали в атмосфере Марса необычное зеленое свечение с помощью орбитального аппарата для исследования малых составляющих атмосферы. Аппарат был запущен в рамках российско-европейской миссии ExoMars. Об этом сообщает Nature Astronomy.

Ученые заявили, что это первый случай, когда подобное свечение было зафиксировано где-то кроме Земли. На нашей планете данное явление называется северным сиянием. Оно появляется в тот момент, когда солнечный свет высвобождает атомы кислорода из углекислого газа. Около полувека назад ученые предположили, что такое же явление может существовать и на Марсе. Доказать предположение удалось лишь сейчас.

Cпектрометры аппарата для исследования малых составляющих атмосферы позволили установить, что в апреле-декабре 2019 года на высоте 20-400 км в атмосфере Марса действительно присутствовало свечение.

Наиболее сильный выброс кислорода произошел на высоте около 80 км. Его интенсивность изменялась в зависимости от расстояния между Марсом и Солнцем.

Полученные данные помогут ученым продолжить исследования и узнать больше информации о составе и динамике атмосферы Красной планеты. Эти данные помогут организовать еще больше успешных миссий, потому что плотность атмосферы влияет на сопротивление, которое преодолевают парашюты спускаемых исследовательских аппаратов.