Миронов предложил продлить ежемесячные выплаты на детей в 10 тыс. рублей до конца года

Москва, 16 июня. Выплата пособия на детей в сумме 10 тысяч рублей должна стать ежемесячной до конца 2020 года. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению политика, решение президента о прямой выплате детских пособий в период пандемии стало «реальным ответом скептикам, которые, ратуя за адресную помощь, на деле просто блокировали социальные инициативы».

«Очевидно, что из кризиса мы выйдем нескоро, и многие разовые меры необходимо переводить в регулярный режим. Это в первую очередь касается пособий на ребенка, как наиболее эффективной и конкретной формы поддержки населения», — сказал Миронов.

Он предложил использовать для этих целей средства Фонда национального благосостояния. По словам парламентария, у страны есть реальные финансовые возможности, чтобы до конца текущего года ежемесячно выплачивать российским семьям пособие на детей в размере 10 тысяч рублей.

«Понятно, что у этой меры будут противники, и понятно, какие контраргументы пойдут в ход. Я уже заявлял и готов повторить: никто не призывает безоглядно тратить деньги. Но сейчас переломный момент. Мы видим, какие ресурсы направляют ведущие державы на поддержку населения и бизнеса. Богатые могут стать еще богаче, еще дальше вырваться вперед, а мы рискуем отстать еще больше», — сказал Миронов.

Напомним, с 1 июня граждане России могут получить разовую выплату до 50 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет включительно. Семьи с детьми до трех лет получат по пять тысяч рублей на каждого ребенка за апрель, май и июнь. Также были предусмотрены выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей. За каждый месяц, начиная с января, семьи получат половину прожиточного минимума за каждый месяц.

Как ранее отметил министр труда Антон Котляков, дополнительные выплаты получили родители почти 20 миллионов детей в возрасте от трех до 16 лет.