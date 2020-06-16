Националистка Фарион заявила, что русские на Украине «должны чувствовать себя чужими»

Москва, 16 июня. Русскоязычные граждане на Украине должны чувствовать себя чужими и ущербными. Об этом заявила представительница партии «Свобода», украинская националистка Ирина Фарион.

С ее точки зрения, необходимо делать все возможное для того, чтобы создавать им дискомфорт буквально на каждом шагу. В эфире телеканала «ОТБ Галичина» Ирина Фарион сказала, что людям, которые говорят на русском языке, на Украине «должно быть очень некомфортно».

Ирина Фарион добавила, что сейчас русскоязычные на Украине «ощущают себя очень свободно, нахально и агрессивно». С ее точки зрения, нужно «остановить это на законодательном уровне в Верховной раде».

«Так давайте научимся в быту, на работе, на каждом шагу, в транспорте указывать им, что они — пришельцы. Если бы проявляли на каждом шагу такую позицию, они были бы вынуждены говорить на нашем языке», — призвала Фарион.

Украинский журналист-русофоб Остап Дроздов ранее заявил, что практически половина населения Украины является «ватой», которая тратит деньги «русскоязычных родителей». По его словам, среди украинцев есть те, кто считает, что «это нам развязали войну, а все мы братья и сестры вокруг».