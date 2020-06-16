В РФ назвали условие для возобновления международного авиасообщения

Москва, 16 июня. Международное авиасообщение может возобновиться только по принципу паритета, заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Он пояснил, что свое согласие на возобновление перелетов должны единовременно выразить все государства-участники разных авиационных конвенций.

«Если одна страна будет против или две, а 10 за — ничего не произойдет», — подчеркнул Иванов в интервью ТАСС.

Он также обратил внимание, что большую роль для этого играет двусторонняя основа сообщения между странами. То есть, если все страны СНГ, с которыми у РФ было авиасообщение и до пандемии, согласятся открыть границы, то естественно в эти государства российские самолеты полетят в первую очередь. Но совершенно другая ситуация обстоит с Грузией.

«Но если с Грузией у нас, например, нет полетов по определению вообще и вряд ли они возобновятся в ближайшее время», — добавил Иванов.

Спецпредставитель президента отметил, что превалирующими при возобновлении международных рейсов должны быть меры эпидемиологической безопасности.