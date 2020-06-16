Навальный может отправиться за решетку из-за уголовного дела об оскорблении ветерана

Москва, 16 июня. Поступок одиозного блогера Алексея Навального и последовавшее за этим уголовное дело набирают резонанс в российском обществе. Известные медийные личности обсуждают наказание для фигуранта, вплоть до мытья туалетов и замены условного срока на реальный.

Напомним, что в отношении Навального возбуждено уголовное дело о клевете. Потерпевшим проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, который в телеэфире выступил в поддержку поправок к российской конституции. После этого, по версии Следственного комитета, блогер опубликовал оскорбляющий честь и достоинство пожилого человека комментарий с целью распространения клеветы среди широкой аудитории.

Сам Навальный сейчас находится на условном сроке по делу «Ив Роше». Если его признают виновным по новому делу, то не исключено, что он отправится за решетку.

Пока следствие разбирается, в «медийной тусовке» уже озвучили возможные сценарии для блогера.

Блогер Илиас Меркури допускает, что фигуранту дела все сойдет с рук. Суду, по его мнению, при вынесении приговора надо учитывать резонанс дела. Если не будет сурового наказания на этот раз, то общественность будет шокирована, считает Меркури.

Гендиректор News Media Арам Габрелянов возмущен тем, что Навальный назвал «предателем» ветерана войны. Он также вступил за серьезность наказания для фигуранта дела.

Адвокат Дмитрий Аграновский не уверен, что Навальный отправится за решетку. Однако он допустил, что теперь власти за него «возьмутся», учитывая публичное оскорбление ветерана.

Член Общественной палаты Илья Ремесло считает маловероятным тюремное заключение для блогера. Крупный штраф и исправительные работы — такое наказание возможно.

«Он может туалеты убирать, улицы подметать. Мне кажется, это будет очень увлекательно — посмотреть, как это будет происходить. Я за эту меру», — заявил Ремесло.

Многие считают, что какие бы разоблачения не делал Навальный, он «переступил черту» и должен поплатиться за оскорбления ветерана.