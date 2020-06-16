Миро возмутило заявление «Современника» в оправдание «звездуна» Ефремова

Москва, 16 июня. Блогер Лена Миро возмутилась заявлением «Современника» по поводу смертельного ДТП с Михаилом Ефремовым. Ее разозлило, что театр выражает сочувствие «упоротому в хлам звездуну» и называет совершенное им преступление трагедией.

«Театр «Современник», где штатным алкоголиком служил Миша Ефремов, выпустил заявление. <…> Умышленное убийство, совершенное Михаилом Ефремовым, два раза названо в пресс-релизе театра трагедией. И ни разу — преступлением», — написала она в своем блоге.

Блогер полагает, что театр, в котором играл актер, пытается остановить поток общественного возмущения, чтобы «спустить на тормозах» резонансное дело.

«Шуты хотят, чтобы мы просто заткнулись. Заткнулись для того, чтобы Мишу спокойно отмазали. Заткнулись, чтобы дело Ефремова не стало тем самым поворотным моментом, после которого государство и суд будут вынуждены считать пьяного ублюдка за рулем убийцей», — продолжила свой монолог блогер.

Миро категорично заявила, что не намерена молчать о произошедшем, поскольку хочет, «чтобы пьяные ДТП с жертвами прекратились», а любой «чиновник, артист или еще какой «звездун», позволяющий себе садиться за руль в нетрезвом виде, знал, что за умышленное убийство общество будет его осуждать, а не с сочувствием говорить, что он «оступился».

«Если мы своим неравнодушием посадим одного Мишу на 12 лет, то следующий Миша крепко задумается, стоит ли ему садиться пьяным за руль», — резюмировала Миро.

Ефремов стал виновником смертельного ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он сел за руль своего внедорожника, вылетел на встречную полосу и врезался в небольшой фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в реанимации.

Против известного артиста возбудили уголовное дело, которое впоследствии переквалифицировали на более строгое. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.