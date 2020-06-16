Шойгу лично пригласил Эмира Кустурицу на парад Победы

Москва, 16 июня. Культового сербского режиссера Эмира Кустурицу пригласили посетить парад Победы в Москве. Приглашение было подписано лично министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Пул №3».

По имеющейся информации, кинорежиссер собирается посетить Россию, чтобы посмотреть парад Победы. Сергей Шойгу отметил, что в этот день по Красной площади плечом к плечу с российскими военнослужащими пройдут и сербские военные, передает «Царьград».

«Эмир, приглашаю тебя в качестве почетного гостя принять участие в этом знаменательном событии», — говорится в приглашении.

Напомним, что парад Победы в 2020 году пришлось перенести на 24 июня из-за пандемии коронавирусной инфекции. Министр обороны РФ на совещании с президентом страны Владимиром Путиным доложил о подготовке военных к проведению мероприятия. По его словам, военные подготовили раздельные помещения для проживания, где регулярно проводится дезинфекция и уже завершили основную часть всех приготовлений.