Гусев: КПРФ пытается завлечь молодежь критикой поправок и незаконными митингами

Москва, 16 июня. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не согласился с высказыванием президента РФ Владимира Путина о том, что критика поправок к Конституции РФ со стороны коммунистов выглядит странно.

Путин отреагировал на критику со стороны КПРФ о том, что благодаря поправкам президент РФ получит слишком серьезные полномочия. Глава государства обратил внимание, что поправки, наоборот, лишают президента части полномочий.

«Что касается укрепления олигархического правления и усиления власти президента, тем более диктатуры. Наоборот. Ведь президент отдает от себя часть очень существенных полномочий», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия-1».

Кроме того, Путин указал, что «диктатура» более подходит идеологии коммунистов. Однако среди КПРФ нет единства относительно поправок. Пока ЦК партии призывает не поддерживать поправки, большинство электората заявили о готовности проголосовать в их поддержку.

Член партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович считает, что руководство КПРФ не соответствует современным запросам. Однако в партии верят в «омоложение» после смены руководства.

«Я надеюсь, что когда Зюганов уйдет — а это рано или поздно произойдет — то руководство «омолодится», — заявил Малинкович.

Президент консалтингового агентства «Bakster Group», политолог Дмитрий Гусев менее оптимистичен относительно будущего КПРФ. Политолог считает, что коммунисты стремительно теряют популярность, а критика поправок ― это способ привлечь внимание.

«Коммунисты используют любые методы для того, чтобы о себе напомнить. Пытаются обратиться к президенту, устраивают митинги по принципу «Баба-Яга против» и так далее. Критика поправок – то же самое. Такая у них позиция, иначе о них просто все забудут», — заявил эксперт в комментарии «Политике Сегодня».

Напомним, голосование за поправки в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.