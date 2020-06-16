Глава «Русского мира Латвии» рассказал, как Госдеп продвигал идеологию США в Прибалтике

Санкт-Петербург, 16 июня. Госдеп США воспользовался ситуацией 90-х годов и продвинул свою идеологию в Прибалтике, и плоды этих стараний американцев ощутимы сейчас, считает глава НКО «Русский мир Латвии» Руслан Панкратов.

По его словам, ситуация в Латвии была пролоббирована Западом, и Европа прекрасно это осознает, как понимает и то, что рушит единение с Россией.

«ЕС прекрасно знает о нарушениях, но все молчат, им это выгодно. Большинство — это неграждане (особый юридический статус, предоставленный Латвией бывшим гражданам СССР), которые не имеют никаких прав, силы неравны. Не все верят в то, что можно победить, а латвийские власти не стесняются различных методов. Мы буквально на грани, эти люди, у них нет границ, они переходят Рубикон», — отметил Панкратов в ходе дискуссии в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По его мнению, в Латвии уже давно не стоит разрешение российского вопроса, поскольку для этого нет экономических преференций.

«Налицо элементы революции, есть даже провокаторы, а вот о правах человека в Латвии не задумываются», — заключил он.

Ранее латвийский парламент принял законодательные поправки о переводе обучения в детских садах на латышский язык. Это вызвало резкую критику со стороны посольства РФ. По мнению российских дипломатов, дети нацменьшинств в Латвии превратились в заложников внутриполитических игр.

В дипмиссии также указали на то, что одобренный законопроект подтверждает отношение властей Латвии к русскоязычному населению как к людям «второго сорта».