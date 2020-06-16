Крымский депутат Буданов объяснил важность поправок в Конституцию

Москва, 16 июня. Человек, который связал свою жизнь с государственными делами и занимает должность чиновника, должен быть патриотом свой страны. Об этом заявил депутат Госсовета Крыма Игорь Буданов.

Он назвал абсолютно правильным предложение запрета на иностранное гражданство, вид на жительство и собственность за границей для президента России, председателя кабинета министров, глав федеральных органов, глав регионов, сенаторов, депутатов и судей.

«Если человек выбирает свой жизненный путь, связанный с чиновничеством, это значит, что он должен быть патриотом своей Родины. И президент совершенно прав: если отдаваться государственным делам, то отдаваться полностью», — заявил Nation News Игорь Буданов.

Если человек выбирает этот путь, то он «до конца должен быть предан своей стране и никогда не будет смотреть «налево — направо», где лучше и выгоднее», считает он.

«Я считаю, что такой подход к требованиям совершенно правильный. Не можешь, сложи свои полномочия и езжай, куда хочешь, проблем нет», — добавил депутат Госсовета.

По его словам, другое дело, если человек является бизнесменом. Ему может понадобиться по работе двойное гражданство. В случае с чиновниками такого быть не должно. Как заметил Игорь Буданов, «у чиновников должно быть другое мировоззрение и отношение к своей стране».

«Чиновник, как учитель, должен отдавать себя до конца своей профессии. Чиновник имеет и свои обязательства, и ограничения», — резюмировал Буданов.

Голосование по поправкам в конституцию пройдет в России с 25 июня по 1 июля. Последний день голосования будет выходным.