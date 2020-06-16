Военный эксперт назвал причину поставок низкокачественной стали для подлодок ВМС США

Корпорации, монополизировавшие производство военной техники для армии США, живут по принципу максимизации прибыли и экономии в любой сфере. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Некачественный металл

Ведущий поставщик высокопрочной стали для подводных лодок американских Военно-морских сил на протяжении нескольких десятилетий поставлял некачественный металл, потому что один из сотрудников компании фальсифицировал результаты лабораторных исследований. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на судебные документы.

Речь идет о базирующейся в Канзас-Сити (штат Миссури) компании Bradken. По информации Минюста США, в рамках соглашения об отсрочке судебного преследования компания заплатила 10,5 миллиона долларов.

Стальные отливки, которые поставлялись компанией, используются для производства корпусов подводных лодок американскими компаниями Electric Boat и Newport News Shipbuilding. Моряки подвергались огромному риску в случае возможных столкновений или других воздействующих факторов.

«(Компания) Bradken ставила моряков ВМФ и его операции под угрозу... Государственные подрядчики не должны мириться с мошенничеством внутри своих организаций и, обнаружив его, должны быть полностью откровенны с правительством», — отметил прокурор Брайан Моран.

Кризис в головах

Как отметил Сергей Простаков, подобные случаи — это не какая-то случайность, а закономерное следствие того пути, по которому развивается американский ВПК. Корпорации, монополизировавшие производство военной техники для армии США, живут по принципу максимизации прибыли и экономии в любой сфере.

«Подобная логика, свойственная многим современным корпоративным монстрам, привела не только к передаче производства некоторых комплектующих в руки американских и даже иностранных поставщиков, но и скандалам с поставками, например, иностранной электроники для нужд военной промышленности. Все это укладывается в рамки стремления сэкономить на всем и обеспечить прибыль руководству, а не качество продукта», — заявил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, случай с субмариной примечателен тем, что на махинациях была поймана американская компания. Для нее собственные финансовые интересы оказались важнее национальной безопасности, что немыслимо для здорового государства. Подводные лодки — это один из компонентов ядерных сил США, важнейший компонент, которому должно уделяться повышенное внимание относительно качества продукции.

«Однако даже в этой сфере случаются подобные преступления, что вместе с другими подобными фактами говорит о крайне нездоровой практике экономии на безопасности США. Налицо кризис в головах, прежде всего высшего менеджмента подобных компаний, последствия которого видны и на более высоком уровне. Это уже привело к массовым беспорядкам и обострению противостояния во власти», — добавил Сергей Простаков.

Эксперт уверен, что остальным странам остается учитывать появляющиеся из-за этого риски и не допускать подобного в собственной военной промышленности.