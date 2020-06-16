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Военный эксперт назвал причину поставок низкокачественной стали для подлодок ВМС США

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Военный эксперт назвал причину поставок низкокачественной стали для подлодок ВМС США

Корпорации, монополизировавшие производство военной техники для армии США, живут по принципу максимизации прибыли и экономии в любой сфере. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Некачественный металл

Ведущий поставщик высокопрочной стали для подводных лодок американских Военно-морских сил на протяжении нескольких десятилетий поставлял некачественный металл, потому что один из сотрудников компании фальсифицировал результаты лабораторных исследований. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на судебные документы.

Речь идет о базирующейся в Канзас-Сити (штат Миссури) компании Bradken. По информации Минюста США, в рамках соглашения об отсрочке судебного преследования компания заплатила 10,5 миллиона долларов.

Военный эксперт назвал причину поставок низкокачественной стали для подлодок ВМС США

Стальные отливки, которые поставлялись компанией, используются для производства корпусов подводных лодок американскими компаниями Electric Boat и Newport News Shipbuilding. Моряки подвергались огромному риску в случае возможных столкновений или других воздействующих факторов.

«(Компания) Bradken ставила моряков ВМФ и его операции под угрозу... Государственные подрядчики не должны мириться с мошенничеством внутри своих организаций и, обнаружив его, должны быть полностью откровенны с правительством», — отметил прокурор Брайан Моран.

Кризис в головах

Как отметил Сергей Простаков, подобные случаи — это не какая-то случайность, а закономерное следствие того пути, по которому развивается американский ВПК. Корпорации, монополизировавшие производство военной техники для армии США, живут по принципу максимизации прибыли и экономии в любой сфере.

«Подобная логика, свойственная многим современным корпоративным монстрам, привела не только к передаче производства некоторых комплектующих в руки американских и даже иностранных поставщиков, но и скандалам с поставками, например, иностранной электроники для нужд военной промышленности. Все это укладывается в рамки стремления сэкономить на всем и обеспечить прибыль руководству, а не качество продукта», — заявил Сергей Простаков.

Военный эксперт назвал причину поставок низкокачественной стали для подлодок ВМС США

По мнению эксперта, случай с субмариной примечателен тем, что на махинациях была поймана американская компания. Для нее собственные финансовые интересы оказались важнее национальной безопасности, что немыслимо для здорового государства. Подводные лодки — это один из компонентов ядерных сил США, важнейший компонент, которому должно уделяться повышенное внимание относительно качества продукции.

«Однако даже в этой сфере случаются подобные преступления, что вместе с другими подобными фактами говорит о крайне нездоровой практике экономии на безопасности США. Налицо кризис в головах, прежде всего высшего менеджмента подобных компаний, последствия которого видны и на более высоком уровне. Это уже привело к массовым беспорядкам и обострению противостояния во власти», — добавил Сергей Простаков.

Эксперт уверен, что остальным странам остается учитывать появляющиеся из-за этого риски и не допускать подобного в собственной военной промышленности.

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