Франция призвала НАТО обсудить вопрос вмешательства Турции в Ливию

Париж, 16 июня. Франция планирует провести переговоры между государствами — членами НАТО касательно усиления агрессии Турции в Ливии, подрывающей усилия международного сообщества по урегулированию ливийского кризиса. Об этом сообщило Reuters.

Авторы материала напоминают, что Анкара продолжает оказывать солидную поддержку так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. При этом Турция прикрывает свою деятельность преступным соглашением о военном сотрудничестве, заключенным в конце минувшего года между президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и главарем ПНС Файезом Сарраджем.

Франция является одной из стран, выступивших в поддержку «Каирской декларации», предложенной Египтом и направленной на прекращение кровопролития в Ливии. Европейское государство вошло ранее в альянс, созданный для противодействия турецкому вмешательству во внутренние дела Ливии. Он был сформирован совместно с Египтом, Грецией, Кипром и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Несмотря на то, что Франция и Турция являются членами Североатлантического альянса, на фоне турецкой интервенции в Ливию отношения между союзниками серьезно усложнились. Париж обеспокоен усилением влияния Анкары на текущую обстановку в североафриканской стране, что противоречит инициативам международного сообщества, направленным на мирное политическое урегулирование внутриливийского кризиса.

Французская сторона обращает внимание на то, что Анкара игнорирует оружейное эмбарго Организации Объединенных Наций, введенное в 2011 году. Переброска вооружений, боевой техники и сирийских наемников для ПНС провоцирует эскалацию напряженности и подрывает мирные процессы, утвержденные по итогам берлинской конференции по Ливии.

Ранее внешнеполитическое ведомство Франции заявило о том, что иностранное вмешательство Турции во внутренние дела Ливии уже привело к существенному ухудшению ситуации в африканской стране. В Париже подчеркивают, что турецкая сторона, являясь партнером по НАТО, не должна продолжать подобную деятельность, помогая террористическим группировкам в Триполи.

«Эти вмешательства становятся очень проблематичными, и, несмотря на наши усилия, ситуация увязает. Эта все более агрессивная позиция неприемлема», — заявили во французском МИД.

Федеральное агентство новостей уже рассказывало, что турецкая интервенция в Ливию может спровоцировать военное столкновение Турции с Египтом. Последний активно занимается мобилизацией вооруженных сил и перебросил боевую технику к ливийским границам в целях обеспечения государственной безопасности и предотвращения распространения террористической угрозы в регионе.