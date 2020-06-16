Брат Обамы попытался доказать незаконность президентства экс-главы США

Вашингтон, 16 июня. Малик Обама опубликовал в Twitter свидетельство о рождении своего родного брата, экс-лидера США Барака Обамы, в качестве мести за его скупость. Мужчина затаил обиду на известного родственника за то, что тот отвернулся от него, и попытался доказать незаконность его президентства.

Дело в том, что из опубликованного документа следует, что бывший глава США родился в Кении, в Береговой больнице общего профиля в Момбасе 4 августа 1961 года. Если это свидетельство является настоящим, то Обама не имел права занимать пост президента Штатов, будучи представителем другого государства.

Мотивы размещения компрометирующего документа оставались неизвестными до тех пор, пока один из пользователей соцсети не обратился к брату экс-главы Белого дома с призывом оставить знаменитого родственника в покое. Именно тогда Малик Обама объяснил, зачем выложил скандальный документ.

«Пусть ваш брат живет в мире. Хватит помогать Дональду Трампу — белому стороннику превосходства — мешать своего брата с грязью», — написал один из пользователей, а Малик ответил, что его брат «скупой» и отвернулся от него.

Мужчина с ником @MigunaMiguna упомянул в своем сообщении действующего главу США не случайно. Трамп долгое время отстаивал теорию о том, что Обама родился не в Штатах, поскольку это лишило бы его права баллотироваться на президентский пост. Он заявлял, что его предшественник является уроженцем Кении, и требовал, чтобы тот показал свое свидетельство о рождении. Несмотря на то что штат Гавайи, где родился Обама, в итоге обнародовал запрашиваемый документ, сторонники теории заговора остались с сомнениями.

Опубликованный сертификат и ранее появлялся в Сети. В частности, это происходило во время первого президентского срока Обамы. Его подлинность неоднократно опровергали, указывая на то, что документ отредактирован.