Брат Обамы попытался доказать незаконность президентства экс-главы США

Вашингтон, 16 июня. Малик Обама опубликовал в Twitter свидетельство о рождении своего родного брата, экс-лидера США Барака Обамы, в качестве мести за его скупость. Мужчина затаил обиду на известного родственника за то, что тот отвернулся от него, и попытался доказать незаконность его президентства.
Дело в том, что из опубликованного документа следует, что бывший глава США родился в Кении, в Береговой больнице общего профиля в Момбасе 4 августа 1961 года. Если это свидетельство является настоящим, то Обама не имел права занимать пост президента Штатов, будучи представителем другого государства.
What's this? pic.twitter.com/H9HRzro8zZ— Malik Obama (@ObamaMalik) June 15, 2020
Мотивы размещения компрометирующего документа оставались неизвестными до тех пор, пока один из пользователей соцсети не обратился к брату экс-главы Белого дома с призывом оставить знаменитого родственника в покое. Именно тогда Малик Обама объяснил, зачем выложил скандальный документ.
«Пусть ваш брат живет в мире. Хватит помогать Дональду Трампу — белому стороннику превосходства — мешать своего брата с грязью», — написал один из пользователей, а Малик ответил, что его брат «скупой» и отвернулся от него.
Мужчина с ником @MigunaMiguna упомянул в своем сообщении действующего главу США не случайно. Трамп долгое время отстаивал теорию о том, что Обама родился не в Штатах, поскольку это лишило бы его права баллотироваться на президентский пост. Он заявлял, что его предшественник является уроженцем Кении, и требовал, чтобы тот показал свое свидетельство о рождении. Несмотря на то что штат Гавайи, где родился Обама, в итоге обнародовал запрашиваемый документ, сторонники теории заговора остались с сомнениями.
Опубликованный сертификат и ранее появлялся в Сети. В частности, это происходило во время первого президентского срока Обамы. Его подлинность неоднократно опровергали, указывая на то, что документ отредактирован.