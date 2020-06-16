Бальбек заявил, что поправки в конституцию защитят Россию от «идеологического вируса»

Санкт-Петербург, 16 июня. Поправки в конституцию защитят традиционные семейные ценности, суверенитет и государственное единство Российской Федерации. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Парламентарий принял участие в онлайн-конференции на тему «Диктатура меньшинства. Как нас заставляют отказываться от наших традиций и морали», которая состоялась 16 июня на площадке Медиагруппы «Патриот».

Бальбек отметил, что Запад использует против России идеологическое оружие, пытаясь нанести удар по семейным и культурным ценностям. Запад пытается размыть идентичности всех народов, населяющих нашу страну. Именно поэтому поправка об особом статусе русского языка играет особую роль, так как русский язык объединяет все культуры и этносы в единое целое.

«Диктатура меньшинства – это технология Запада по вмешательству во внутренние дела. Когда меньшинство навязывает свои приоритеты, надо воспринимать это как вмешательство. Все, что направлено против семьи, никогда не будет поддержано российским обществом. Поправки позволят избежать культурного размывания. Идеалы и представления о боге позволяют нам противостоять идеологическим вирусам», — пояснил депутат.

Он также добавил, что принятие поправок в конституцию создаст прочный каркас, который поможет сохранить традиционные семейные ценности, суверенитет и государственное единство России.

Напомним, голосование в поддержку поправок в конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели обеспечит безопасность граждан в условиях эпидемии коронавируса. Финальный день голосования станет выходным.

Кроме того, ЦИК РФ одобрил проведение электронного голосования в Москве и Нижегородской области в онлайн-формате. Россияне могут подать заявки на участие в электронном голосовании с 5 июня на портале «Госуслуги».