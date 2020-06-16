Ученые из Латвии пекут кексы из земляных червей. ФАН-ТВ

Латвийские ученые пришли к выводу, что новым источником белка для человека могут стать земляные черви. Разработкой продукта занимаются ученые из Риги.
Доцент факультета Продовольственных технологий Латвийского сельскохозяйственного университета Илга Гедровица рассказала о кексах и чипсах, которые приготовили с добавлением протеина из червей.
«Мы же знаем, что черви используются для питания животных как источник белка и в свиноводстве, и в рыбной ловле, и на птицефермах. И надо понять, какие еще есть возможности», — рассказывает доцент университета Илга Гедровица.
Червей выращивают в специальной лаборатории на ферме. Как поясняет Илга, это лучше, чем брать их из природы. А в зависимости от породы и способа сушки, в них на сто граммов веса приходится от 56 до 74 граммов белка. Далее из червей делают порошок, похожий на муку и добавляют в продукты.
«Их можно добавлять к разным продуктам или заменять ими часть компонентов. Таким образом повышается энергетическая ценность продукта, и, главное, поднимается содержание белка», — добавляет Илга.