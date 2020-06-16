Ученые из Латвии пекут кексы из земляных червей. ФАН-ТВ

Латвийские ученые пришли к выводу, что новым источником белка для человека могут стать земляные черви. Разработкой продукта занимаются ученые из Риги.

Доцент факультета Продовольственных технологий Латвийского сельскохозяйственного университета Илга Гедровица рассказала о кексах и чипсах, которые приготовили с добавлением протеина из червей.

«Мы же знаем, что черви используются для питания животных как источник белка и в свиноводстве, и в рыбной ловле, и на птицефермах. И надо понять, какие еще есть возможности», — рассказывает доцент университета Илга Гедровица.

Червей выращивают в специальной лаборатории на ферме. Как поясняет Илга, это лучше, чем брать их из природы. А в зависимости от породы и способа сушки, в них на сто граммов веса приходится от 56 до 74 граммов белка. Далее из червей делают порошок, похожий на муку и добавляют в продукты.