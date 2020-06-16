В честь Дня защиты детей Африки лидеры континента призвали соблюдать права юных африканцев

Сегодня, 16 июня, Черный континент празднует День защиты детей Африки.

Праздник был учрежден в 1991 году по инициативе Организации африканского единства (будущий Африканский союз). Выбор даты не случаен. В этот день в 1976 году около десяти тысяч чернокожих школьников и студентов Соуэто, окраины южноафриканского города Йоханнесбург, вышли на демонстрацию. Протестующие выступали против низкого качества образования и требовали, чтобы обучение проводилось на их родных языках. По приказу властей, проводивших тогда политику апартеида, молодые люди и дети были расстреляны. Однако это не остановило протестующих: волнения продолжались еще две недели.

После того, как демонстрации учащихся были жестоко разогнаны, началось восстание против всей системы апартеида. Беспорядки прокатились по всему Соуэто и другим городам ЮАР. В августе 1976 года протесты переросли во всеобщие политические забастовки. Эти события стали началом нового этапа освободительной борьбы, возглавляемой Африканским национальным конгрессом, к которому принадлежал знаменитый борец с апартеидом и будущий президент ЮАР Нельсон Мандела.

Согласно официальным данным, начиная с июня и до конца 1976 года погибло 575 человек, а 3 907 были ранены.

15 июня 2020 года в честь праздника выступил с обращением к нации Сирил Рамафоса, президент ЮАР. Помимо Дня защиты детей Африки, 16 июня в стране отмечается День молодежи. Руководитель государства отметил, что молодые люди в ЮАР отличаются политической сознательностью. Президент также призвал уделять особое внимание развитию детей и оберегать их от насилия.

О правах юных граждан заботятся и в Центральноафриканской Республике (ЦАР). В понедельник 15 июня президент страны Фостен-Арканж Туадера обнародовал первый центральноафриканский кодекс защиты детей. Документ закрепляет права ребенка на образование, здравоохранение и на защиту от всех видов насилия.

Законодательный акт разработан с учетом текущей обстановки в ЦАР. На территории страны с 2013 года имеют место столкновения между боевиками, жертвами которых очень часто являются дети. Тем не менее, после подписания мирного договора 6 февраля 2019 года правительством и 14 вооруженными формированиями ситуация в стране значительно нормализовалась. Соглашение о мире было подписано при посредничестве России и Судана.