В ООН обеспокоены количеством детских смертей от рук террористов в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш рассказал о количестве погибших детей в Ливии за прошлый год и их участии в вооруженном конфликте. Об этом сообщает Libya 24.

По словам генсека ООН, за 2019 год в Ливии погибли 77 детей в возрасте от шести до 17 лет, еще восемь мальчиков от 14 до 17 лет были задержаны боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В докладе ООН отмечалось, что большая часть случаев гибели несовершеннолетних происходила во время боестолкновений в Триполи, в ходе которых производились артобстрелы и удары с воздуха — в международной организации подтвердили 24 нападения на школы и 39 атак на медучреждения.

Вследствие боевых действий в Триполи было закрыто 220 школ, а 116 тысяч детей были лишены права на образование.

Гутерриш выразил свою обеспокоенность повсеместными убийствами, нанесением увечий детям и нападением на школы и больницы, призвав все стороны соблюдать свои обязательства по международному праву, в частности принцип различия между гражданскими лицами и лицами, которые принимают непосредственное участие в военных действиях.

Однако в Триполи возникает ряд спорных ситуаций в отношении таких различий с учетом того, что ПНС Ливии привлекают детей в качестве солдат на свою сторону, о чем свидетельствуют данные из открытых источников. В частности, один из пользователей Twitter выложил пост, посвященный гибели Тарика бин Рашида из Мисураты, сражавшегося за триполитанские бандформирования, — террористы использовали детей во время атаки, а мальчик был убит при попытке наступления боевиков.

16-летний Исмаил аль-Далех погиб в боестолкновении в районе Вади ар-Рабиа — так закончилась неудачная попытка наступления джихадистов из ПНС Ливии.

Another #warcrime add to the #GNA’s long list of #Terrorism the use of #child_solider Tariq Bin Rashid, from #Misrata,fighting for the #GNA as we have reported before was killed in clashes in #Tripoli

Shown with internationally wanted criminal and terrorists #Salah_Badi #Libya pic.twitter.com/6HjtcLm83p