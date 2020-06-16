Эксперт Самонкин назвал ужесточение законов защитой от «американского сценария»

Москва, 16 июня. Политолог Юрий Самонкин назвал неэффективной правоохранительную систему Соединенных Штатов, в чем можно убедиться на фоне непрекращающихся массовых беспорядков. По его мнению, в РФ необходимо ужесточить законы, чтобы избежать подобного сценария.

Эксперт подчеркнул, что по отношению к зачинщикам беспорядков и дебоширам нужно сделать жестче не только административное, но и уголовное законодательство.

Напомним, что беспорядки в США начались после того, как полицейский убил афроамериканца Джорджа Флойда. Политолог подчеркнул, что превышение полномочий со стороны силовика стало катализатором, учитывая общую озлобленность населения на изоляцию, сложные социальные условия.

Правоохранительные органы применяют жесткие меры, но ситуация находится вне контроля, констатировал Самонкин.

«Естественно, что законодательство об ответственности за подстрекательство беспорядков, митингов там не работает», — отметил эксперт.

Юрий Самонкин подчеркнул, что Россия, как и США, является федеративным и многонациональным государством, однако российские полицейские не склонны применять насилие и устраивать стрельбу. В правоохранительной системе РФ хулиганов арестовывают, составляют протокол, отдают под суд.

Защитой от «американского сценария» он видит ужесточение законодательства. Политолог напомнил, что жестче законы должны быть в отношении оппозиционеров, либералов, которые выступают организаторами уличных беспорядков.