Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце

Москва, 16 июня. Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись. При этом сразу после развода Прилучный признался, что не любит одиночество, поэтому быстро решил данную проблему.

«Я не могу быть один. Даже когда работаю. Мне нужно, чтобы кто-то ходил вокруг, разговаривал. У меня две собаки, кошки, рыбки. Я так решил эту проблему», — рассказал актер.

Именно это подтолкнуло его к созданию большой семьи. Однако в этом году его брак с Агатой Муцениеце дал большую трещину. Бывшая жена съехала из загородного дома актёра и больше там не появляется. Дети временами гостят у него, но проводят там не всё время. Когда дочь и сын уезжают, справиться с чувством одиночества ему помогают домашние питомцы.

Стоит отметить, что в начале 2020 года Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о намерении развестись. По неподтвержденным данным, причиной развода стали постоянные измены Павла Прилучного. При этом Муцениеце неоднократно жаловалась на избиения со стороны супруга. В апреле Муцениеце записала видеоролик, на кадрах которого она со слезами на глазах рассказала, что пьяный супруг пытается выгнать ее из дома. Кроме того, актриса обвинила Прилучного в избиении. Актриса также призналась, что развод с Павлом Прилучным обдумывала целый год, но у нее все еще остались к нему чувства.