«Странная война» в Ладакхе: появились первые жертвы противостояния Китая и Индии

Telegram-канал «Индия сегодня» рассказывает о последних новостях с китайско-индийской границы, где впервые за последние 45 лет противостояние между странами привело к гибели военнослужащих.

Впервые с 1975 года в китайско-индийском противостоянии появились погибшие — трое военнослужащих с индийской стороны и неподтвержденное количество военных с китайской. Особо мрачную окраску эпизоду добавил тот факт, что армии не обменялись ни единым выстрелом — гибель военнослужащих стала результатом драки с использованием камней и дубинок.

После инцидента Пекин обвинил индийские войска в проникновении на свою территорию. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь объявил перед журналистами, что индийские войска дважды пересекали границу в понедельник, «провоцируя и нападая на китайских военнослужащих, что привело к серьезному физическому противостоянию между пограничными силами с обеих сторон». По его словам, Пекин направил Дели «решительный протест».

«Мы вновь торжественно просим Индию придерживаться соответствующей позиции и сдерживать свои передовые войска, — приводит его слова агентство Reuters. — Не пересекайте границу, не провоцируйте беспорядки, не предпринимайте никаких односторонних действий, которые осложнили бы пограничную ситуацию».

В то время как командующие индийской армией и Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проводят многочисленные совещания, чтобы держать ситуацию на спорной границе под контролем, более 1600 индийских рабочих находятся на пути в столицу Ладакха, город Лех, чтобы присоединиться к строительству пограничных дорог.

Прокладка Индией автодорог в спорном регионе остается одной из причин конфликтов с Китаем, в том числе и недавних столкновений. Наращивание сил индийцами и НОАК в ряде позиций в долине Галван также было вызвано тем, что Китай выступает против дороги Дарбук-шек-Даулат-бег Олди (DBO) в Ладакхе, которая обеспечивает доступ к равнине Депсанг, долине Галван и перевалу Каракорум. Строительство этой стратегической дороги было завершено организацией пограничных дорог Индии (BRO) ровно год назад. Дорога проходит напротив плато Аксай-Чин, которое находится под оккупацией Китая.

Несмотря на возражения Китая, Индия уже ясно дала понять, что намерена продолжать наращивание инфраструктуры вдоль границы, — в том числе в Ладакхе, Уттаракханде, Сиккиме и Аруначал-Прадеше.

Еще на прошлой неделе Китай заявлял, что с Индией достигнут «позитивный консенсус» по урегулированию напряженности, возникшей в прошлом месяце в пяти различных местах на границе в Ладакхе и Сиккиме. Пока не ясно, повлияет ли случившееся сегодня на дальнейший ход переговоров между странами.