Эксперт объяснил, как ЧП в Норильске доказало необходимость экологических поправок

Москва, 16 июня. Утечка нефти в Норильске доказала, что экологические нормы должны соблюдаться независимо от приоритетности строек. Об этом заявил зампред общественно-делового совета национального проекта «Экология», член рабочей группы «Экология и природные ресурсы» Госсовета Рашид Исмаилов.

Эксперт отметил, что экологическая повестка приобретает в России особую важность.

«Ситуация в Норильске привлекла внимание всего общества и указывает на необходимость ужесточения экологических норм и требований, как в части контрольно-надзорных функций государства, так и в области общественного контроля», — отметил Исмаилов в комментарии «Взгляду».

Исмаилов поддержал главу Минприроды Дмитрия Кобылкина, который заявил о невозможности отменить экологическую экспертизу для приоритетных строек. Эксперт также обратил внимание, что строительство любого объекта должно быть верифицировано жителями региона. Население должно дать так называемую «социальную лицензию», после чего можно приступать к стройке.

Кроме того, необходимо предоставить свободный доступ экспертов к информации, чтобы экологи могли контролировать выполнение компаниями норм экологической безопасности.

«Очень важно, что поправки к конституции отражают экологические проблемы. Думаю, если базовые принципы экологической безопасности будут отражены в Основном законе страны, соблюдение этих норм станет неизбежным для всех», – добавил эксперт.

Одной из поправок в Конституцию РФ предлагается закрепить в основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. В перечень полномочий правительства предлагается включить проведение мер, направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны.

Напомним, голосование за поправки в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.