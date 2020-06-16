Лавров призвал стороны ливийского конфликта начать переговоры

Москва, 16 июня. Стороны конфликта в Ливии необходимо побуждать садиться за стол переговоров без предварительных условий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Джавадом Зарифом в Москве.

«Необходимо общаться со всеми сторонами конфликта, необходимо все стороны конфликта побуждать к тому, чтобы они собирались вместе, садились за стол переговоров без каких-либо предварительных условий и начинали договариваться», — объяснил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что Москва вела такую линию с самого начала и в отношении Сирии, и в том, что касается действий по поддержке ливийского урегулирования.

Глава внешнеполитического ведомства неоднократно говорил, что РФ продолжит способствовать стабилизации обстановки в Ливии и искать пути выхода из глубочайшего кризиса в этой стране.