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Глава портала Superjob рассказал, почему школьники перестали выбирать вуз ради «корочки»

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Глава портала Superjob рассказал, почему школьники перестали выбирать вуз ради «корочки»

Выпускники российских школ до сих пор руководствуются мнением родителей или друзей при выборе будущей профессии. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал основатель и президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров, комментируя результаты социологического опроса среди родителей 11-классников.

Самые популярные профессии

Согласно исследованию Superjob.ru, дети, заканчивающие школу в этом году, чаще всего выбирают для поступления медицинские и IT-специальности. Отвечая на вопрос, где ребенок планирует продолжить обучение после школы, родители сказали:

 «48% выпускников школ 2020 года, по словам родителей, планируют продолжить обучение в вузах, 22% — в средних специальных учебных заведениях».

При этом 20% родителей заявили, что их ребенок еще пока не определился с выбором высшего учебного заведения, а 1% выпускников собирается сразу пойти на работу после школы. По результатам прошлого года, о намерениях детей поступать в колледжи и училища говорило рекордное за 10 лет число родителей (27%), а количество семей, чьи дети планировали учиться в вузах, было минимальным (47%). Стоит отметить, что 10 лет назад в университеты и институты хотели поступить дети 80% опрошенных, в колледжи — всего 8%.

Глава портала Superjob рассказал, почему школьники перестали выбирать вуз ради «корочки»

При этом дети, поступающие в средние специальные учебные заведения, по словам родителей, отдали предпочтение IT- и медицинским специальностям (16 и 12% соответственно). 

«Родители абитуриентов вузов также чаще всего говорили, что их дети выбрали для себя врачебные и IT-профессии (21 и 15%)», — говорится в пресс-релизе портала. 

Опрос был проведен среди 1,6 тыс. респондентов — родителей выпускников в начале июня.

«Третьесортное образование» никому не нужно

Обсуждая результаты социологического опроса, глава портала Superjob.ru Алексей Захаров рассказал, как изменился подход к обучению ребенка после школы у родителей.

«Люди наконец осознали, что третьесортное высшее образование или наличие корочки какого-либо вуза из третьей сотни в рейтингах не дает на рынке труда никаких преимуществ. Родителям приходилось платить за это образование, и было потеряно от 4 до 6 лет, если обучение еще продолжалось в магистратуре. Потом становилось понятно, что тот, кто не пошел куда-либо учиться, уже создал семью, купил машину и подписался на ипотеку. А тот, кто пошел по пути наименьшего сопротивления — в недорогой коммерческий вуз, надеясь на то, что сами корочки что-то значат, выяснил, что это не так», — заявил Захаров в эксклюзивном интервью ФАН. 

Глава портала Superjob рассказал, почему школьники перестали выбирать вуз ради «корочки»

В стране есть первые 50 вузов и в каждом из них 20 факультетов. По его словам, именно эти учебные заведения имеет смысл заканчивать, поскольку после них есть перспективы работы в профессии. 

«Например, ассоциация юристов России (АЮР), президентом которой является Дмитрий Медведев, вместе с Superjob.ru проводила мониторинг качества юридического образования в России. У нас существуют около 500 факультетов в разных вузах, которые преподают юриспруденцию. По данным АЮР, только 50 из этих 500 факультетов как-то могут считаться преподающими эту науку. Остальные 450 факультетов являются профанацией, и нет не единого шанса, что человек что-то начнет понимать в юриспруденции, после того, как закончит один из них», — отметил собеседник ФАН.

К сожалению, подход к выбору профессии у российских выпускников школ остался прежним, говорит президент Superjob.ru. Для решения этой проблемы портал проводит огромную профориентационную работу в школах и вузах, пытаясь объяснить людям, что такое рынок труда.

«Молодым людям, которые уже не дети, нужно объяснить, что такое жизнь, рынок труда, как искать работу и для чего она нужна. С профориентацией у нас очень плохо, и школьники часто идут туда, куда посоветовали родители или друзья пошли. Абсолютное меньшинство людей, что даже 10 процентов не наберется, осмысленно идут в вузы. Как правило, эти абитуриенты выбирают самые лучшие вузы и факультеты, на которые очень сложно поступить. Речь идет о Физтехе, Бауманке, МГУ и МГИМО. Однако в последних двух также есть огромное количество случайных людей, которые не понимают, зачем они туда пришли. В медицинских вузах очень мало случайных людей, потому что туда тяжело поступить и сложно учиться. В вузах после первой двадцатки и вовсе много людей, которые мыслили следующим образом: «близко к дому, тогда пойду сюда», — пояснил он.

Почему все хотят стать врачами и IT-специалистами 

Как заметил Захаров, в последние 30 лет эта IT-сфера опережающими темпами развивается относительно всего остального. Специалисты этой профессии получают в среднем самые высокие зарплаты, что является довольно привлекательным при выборе направления подготовки. 

«Но это требует хорошей академической и математической подготовки, а поэтому специалистов очень не хватает. У нас недопроизводство специалистов в этой сфере в десятки раз. Если на рынок выйдет еще 10 раз по столько же специалистов того качества, которые есть сейчас, то они будут трудоустроены»,  — сказал он.

Глава портала Superjob рассказал, почему школьники перестали выбирать вуз ради «корочки»

Кроме того, собеседник ФАН обратил внимание на то, что в России и за рубежом очень ценятся выпускники топовых вузов: МФТИ, ИТМО. Что касается врачей, что вокруг этой специальности появился «временный пиар» за счет текущей ситуацией с коронавирусом, утверждает Захаров. 

«Профессия всегда была популярной, но сейчас за счет ее героизации появилось больше желающих пойти в нее. Специальность получила большой пиар по телевидению и радио. Однако если бы мы боролись с компьютерным вирусом, то все нуждались бы в системных администраторах», — резюмировал основатель Superjob.ru.

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