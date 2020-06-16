Ученые объяснили, как действует на организм употребление стакана воды натощак

Москва, 16 июня. Немецкие ученые доказали, что употребление одного стакана воды натощак улучшает метаболизм, а также приводит в норму состояние кожи и волос.

Ученые наблюдали за добровольцами, которые каждый день пили чистую воду на пустой желудок. Исследования проводились на базе одного из немецких университетов. Ученые пытались доказать теорию о том, что употребление воды натощак оказывает благоприятное воздействие на организм человека.

Группа добровольцев начинала свой день со стакана чистой бутилированной воды. Первые положительные результаты не заставили себя ждать — участники эксперимента заметили улучшения в обмене веществ. Кроме того, у добровольцев пропали кожные покраснения и всевозможные высыпания, передает Planet Today.

«Кожа добровольцев стала более гладкой, плюс, у них улучшился тон лица. И улучшения затронули не только кожу, но и волосы, которые стали гораздо более живыми», — заявили исследователи.

Ученые определили, что у испытуемых на 20% ускорился метаболизм. Такие показатели могут стать хорошей профилактикой ожирения. Проведенные исследования позволяют ученым утверждать, что употребление стакана воды по утрам натощак — это простой и действенный способ улучшить состояние своего организма.