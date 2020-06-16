Прибалтика и Польша продолжают раскручивать миф о вине СССР в развязывании войны

Москва, 16 июня. Военный историк Юрий Кнутов заявил, что заявления Польши и Прибалтики можно назвать не просто элементом информационной войны, но и фальсификацией исторических фактов.

По его словам, поляки и прибалты, которые продолжают раскручивать миф о вине Советского Союза в развязывании Второй мировой, хотят избавиться от последствий сложившейся к ее началу ситуации. Они продолжают рассказывать о жертвах тоталитарных режимов, о ссылках и оккупациях, о пакте Молотова-Риббентропа. Россия в свою очередь не отрицает действительность этого пакта, тем самым признавая прошлое и действуя принципам исторической справедливости. Об этом пишет «Слово и Дело».

«Обратимся к документам, в которых подробно описано тесное сотрудничество Польши и Германии до начала войны, они первыми заключили договор с Гитлером». При этом подтверждены факты, что Польша вела агрессивную политику в отношении Советского Союза», — отметил историк.

Он напомнил, что политический и военный деятель нацистской Германии Герман Геринг часто отправлялся на охоту в Польшу, где правительство агитировало за нападение совместными усилиями на СССР, тем самым рассчитывая на появление возможности создать Великую Польшу «от моря до моря».

Но Германию подобный расклад не устраивал, а Гитлер считал поляков вторым сортом. По словам Кнутова, «когда Гитлер потребовал от правительства Польши открыть коридор к Данцигу, поляки начали репрессии в отношении немцев».

«После игнорирования просьб прекратить гонения, немцы отреагировали, организовав провокацию с нападением на радиостанцию в Глайвице, с чего и началась война против Польши», — добавил эксперт.

Войска СССР вторглись в Польшу 17 сентября, но дошли только до линии лорда Керзона. В ходе войне Польша захватила территорию дальше линии, но позже границы, признанные Варшавой, Москвой и странами Антанты, были восстановлены. Юрий Кнутов уверен, что агрессором называть СССР нельзя.

«Это ложь. Агрессором выступила Германия при участии Польши и с молчаливого согласия Франции и Англии. И, конечно, по большому счету, Вторая мировая война началась с аншлюса Австрии», — сказал историк.

Как заметил собеседник издания, прибалтийские страны перед началом войны вели переговоры о присоединении к Третьему рейху. Об этом факте лидеры стран Балтии вспоминать не хотят.