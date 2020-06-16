В ДНР объяснили, зачем Киев хочет «модернизировать диалог» с Россией

Украинская сторона всячески старается оправдать свое бездействие и избежать ответственности за саботаж Минских соглашений. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета ДНР, лидер фракции «Свободный Донбасс» Владимир Медведев.

Модернизировать диалог

Кабинет министров Украины заявил о необходимости «модернизировать диалог» с РФ по урегулированию конфликта в Донбассе, опираясь на поддержку «международных партнеров». Об этом говорится в обновленной версии проекта программы деятельности украинского правительства.

В то же время Киев придерживается курса на усиление боевого потенциала вооруженных сил и силовых ведомств «для освобождения и последующей реинтеграции временно оккупированных территорий».

«Необходимо при поддержке международных партнеров искать возможности для модернизации диалога с Российской Федерацией по Донбассу, а также создать отдельную диалоговую платформу высокого уровня по Крыму и Севастополю», — говорится в документе.

Украина готова на все

Как отметил Владимир Медведев, команда президента Украины Владимира Зеленского готова на что угодно, кроме выполнения взятых на себя обязательств. Их инициативы с каждым разом становятся все более абсурдными.

«Украинское правительство призвало «модернизировать диалог» с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе. К этому процессу Киев считает необходимым привлечение иностранных государств, а также создать некую дополнительную площадку для обсуждения ситуации в Крыму. Украинской стороне уже не раз давали понять, что рано или поздно Киеву придется выполнить взятые на себя обязательства по Минским соглашениям, прежде всего в политическом формате», — пояснил Владимир Медведев.

Однако Донбасс видит, что с упорством, достойным лучшего применения, украинская сторона всячески старается оправдать свое бездействие и избежать ответственности за саботаж Минских соглашений, заметил политик. С этим связана нелепая идея вести переговоры с отобранными Киевом переселенцами с Донбасса как с представителями этого региона.

«Складывается впечатление, что команда Зеленского готова на что угодно, кроме выполнения взятых на себя обязательств. Украина должна пойти на прямой диалог с Донецкой и Луганской народными республиками и проявить политическую волю, начав выполнять Минские соглашения. А пока мы видим лишь инициативы, которые создают для Украины все более негативный имидж на международной арене», — заключил Медведев.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.