Ковальчук опубликовала архивный кадр с Фриске в годовщину смерти певицы

5 лет как один миг, 5 лет как один вздох, В глубине забиваю крик, Громких слов не любит Бог. Верю, что тебе сейчас хорошо, Что нет боли и страха нет, И неважно как ты далеко, Знай, до нас доходит твой свет...❤️????

A post shared by Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk) on Jun 15, 2020 at 2:38am PDT