Ковальчук опубликовала архивный кадр с Фриске в годовщину смерти певицы

Москва, 16 июня. Певица и бывшая солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук опубликовала трогательное стихотворение и архивный кадр в память об умершей подруге и коллеге по известной поп-группе Жанне Фриске. Накануне со дня смерти исполнительницы исполнилось пять лет.

«Пять лет как один миг, пять лет как один вздох./ В глубине забиваю крик, громких слов не любит Бог./ Верю, что тебе сейчас хорошо, что нет боли, и страха нет./ И неважно, как ты далеко, знай: до нас доходит твой свет», — написала певица.

Многие подписчики Ковальчук поделились, что тоже вспоминали о Фриске в годовщину. Они отметили, что никогда не забывают артистку и продолжают слушать ее песни.

«Уже 5 лет! Но мы все равно слушаем Жанну! И не забудем ее!» — написала yulianna_1006_. «Только вчера вспомнила эту прекрасную женщину. Не хватает ее песен, улыбок и доброты ко всем!» — прокомментировала olga_kuzya1331. «Очень трагично, но свет непременно доходит», — отметила silke_olga. «Жанночка, как тебя не хватает. Солнышко наше», — обратилась к умершей звезде semenovmels.

Портал «Дни.ру» отмечает, что оставили комментарии и те, кого волнует личная жизнь Ковальчук. Артистка состоит в браке с певцом Алексеем Чумаковым, несколько лет назад у пары появилась дочь Амелия. Однако супруги скрывают наследницу от чужих глаз, как и стараются не афишировать собственные отношения.

Не исключено, что именно поэтому в Сети периодически появляются слухи о разводе звезд. Наблюдательные фанаты заметили, что Ковальчук перестала носить обручальное кольцо, и заговорили о ее расставании с мужем. Однако знаменитости на это не отреагировали.