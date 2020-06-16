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Ефремова 17 июня будут допрашивать по делу о смертельном ДТП

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Ефремова 17 июня будут допрашивать по делу о смертельном ДТПМосква, 16 июня. Актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве, допросят 17 июня. Об это журналистам сообщил Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова — курьера, погибшего в этой аварии.

По словам юриста, завтра же защита потерпевших предоставит следователю, который ведет уголовное дело Ефремова, соответствующие ордера, уточняет телеканал RT.

Напомним, ДТП произошло 8 июня. Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль, и на Садовом кольце (неподалеку от здания МИД РФ) вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, в котором находился Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. Ефремов не пострадал.

Результаты медосвидетельствования показали в его анализах следы кокаины и марихуаны. Степень его алкогольного опьянения составила 2,1 промилле, что соответствует примерно бутылке водки. 

9 июня Ефремов был арестован Таганским судом на два месяца. Это время он проведет не в СИЗО, а под домашним арестом. Спустя несколько дней артист записал видеообращение к семье погибшего Захарова, предложив помощь, но родственники отвергли это предложение.  

Если вина Ефремова будет доказана, ему грозит 12 лет лишения свободы за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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