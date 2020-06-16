Эксперт назвал Польшу проигравшей в «газовом споре» с Россией

Варшава, 16 июня. Цена на российский газ для Польши может повыситься. Данное намерение Москвы является «зеркальным» ответом Варшаве, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Эксперт напомнил, что польская сторона пытается отсудить у «Газпрома» полтора миллиарда долларов в рамках контракта «задним числом». Польша ранее сообщала о решении Международного арбитражного суда Стокгольма, вставшего на ее сторону. Россия оспаривает вердикт. Митрахович считает, что поляки в попытках отсудить компенсации у России по газовым контрактам берут пример с Киева.

Что касается повышения цены на «голубое топливо», то в «Газпроме» подчеркивают, что основания для этого есть. Компания хочет добиться пересмотра с 2017 года, переговоры по этому вопросу уже стартовали.

«Поставки газа Варшаве регламентируются долгосрочным контрактом, который заканчивается в 2022 году. В одностороннем порядке его пересматривать нельзя, потому поляки действуют через суд в Стокгольме, который явно пророссийской позицией не отличается и выносит однобокие решения. «Газпром» явно действует зеркально», — объяснил эксперт.

Напомнил Митрахович и о фиаско Польши с транзитом российского газа. В 2020 года соответствующее соглашение между странами закончилось. Поляки подчеркнули, что продлевать контракт они не собираются. Затем вступили новые правила Евросоюза, согласно которым заинтересованные участники должны выкупать мощности газопроводов для своих нужд. Россия отказалась что-то покупать, и поляки внезапно поняли, что в их трубе уже не будет топлива. Иными словами, Варшава осталась без солидного потока за транзит.

В «Газпроме» вообще обескуражили поляков: для транзита сырья в Европу компании достаточно «Северного потока» и трубопровода, идущего через Украину.

Эксперт допускает, что Варшава попробует договориться с Москвой о заключении нового соглашения по транзиту.

«Стоит помнить, что РФ строит «Северный поток — 2» и европейскую нитку «Турецкого потока», что в перспективе может оставить Польшу вовсе без транзитных доходов. Даже если поляки в судах что-то в итоге выиграют, то потеряют в перспективе куда больше. Сейчас «Газпром» забронировал мощности «Ямал-Европы» на третий квартал, но еще предстоит аукцион на 2021 год, и от него зависят огромные доходы Польши. Так что выгоднее договориться с Москвой и не множить риски», — выразил мнение специалист.

В 2022 году заканчивается договор на поставку газа, который Россия и Польша заключили в 1996 году. Эксперт отметил, что Варшава неоднократно делала заявления о том, что продлевать соглашение не собирается. Альтернативой в Польше называли норвежский и американский газ. Правда, для этого сначала придется построить пока воображаемый газопровод Baltic Pipe.

Митрахович обратил внимание на слова руководителя польской правящей партии Ярослава Качиньского, который допустил вероятность дальнейших закупок российского газа.

Ряд экспертов считает, что отказ от поставок российского газа станет еще одной глупостью польских властей, которые ранее громко твердили о нежелании продлевать партнерство по транзиту.

Станислав Митрахович подчеркнул, что даже если и построят газопровод из Дании, то Польше 6,5 млрд кубометров в год будет не хватать. Реализация проекта Baltic Pipe, к тому же, будет дорогим удовольствием. Выгоднее для Варшавы — продолжать закупать газ из России и надеяться на заключение договора по транзиту, добавил эксперт, пишет ФБА «Экономика сегодня».