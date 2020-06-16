Кому в России в июле повысят пенсии: льготы, индексация, новые пособия

Некоторые категории российских пенсионеров уже с 1 июля начнут получать повышенные пенсии. Повышение произойдет за счет индексации социальных выплат, которая предусмотрена для некоторых категорий граждан, в том числе для пенсионеров, являющихся опекунами и попечителями детей до 18 лет.

Соответствующий закон уже приняла Госдума и подписал президент РФ Владимир Путин. Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава фракции «Единой России» в ГД Сергей Неверов и его заместитель Андрей Исаев.

Индексация коснется почти 30 тысяч пенсионеров, речь в первую очередь идет о бабушках и дедушках, которые стали опекунами своих внуков, потерявших родителей. На эти цели из бюджета до конца года будет выделено около 720 миллионов рублей.

Ранее пенсионеры-опекуны получали ежемесячное пособие в 3–4 тысячи рублей, которое расценивалось как зарплата, поэтому их пенсии не индексировались, как и всем работающим пенсионерам.

Заявление на перерасчет пенсионерам-опекунам подавать не нужно: в Пенсионном фонде уже идет перепроверка соответствующих списков, после чего ПФР подготовит необходимые документы для почтовых и кредитных организаций.

Кто еще может рассчитывать на льготы, прибавки и доплаты в июле

Как обычно пройдет индексация пенсий гражданам, которые работали по достижении пенсионного возраста, но теперь решили прекратить трудовую деятельность. Таким пенсионерам восстановят все пропущенные плановые индексации. Эта индексация также носит беззаявительный характер и проводится автоматически.

Также льготы и надбавки к пенсии предусмотрены для пенсионеров, достигших 75-летнего возраста (ранее соответствующая надбавка начислялась только с 80 лет).

Гражданам с первой группой инвалидности будет почти вдвое увеличена страховая часть пенсии.

Кроме того, предусмотрен ряд льгот, связанный с пребыванием на Крайнем Севере и в местностях, к ним приравненных, а также труженикам сельского хозяйства. Этим категориям пенсионеров страховая пенсия может быть увеличена (в зависимости от величины стажа) на 1,5—3 тысячи рублей в месяц.

Дополнительные выплаты

Напомним также, что ряд разовых выплат, которые перечисляются уже сейчас и которые будут начисляться в июле, предназначен пенсионерам в виде компенсации за режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Такие выплаты предоставляют регионы, в среднем это две тысячи рублей.

Также напомнил о начавшихся разовых выплатах на детей от трех до 15 лет (по 10 тысяч рублей) и на детей до трех лет (по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев).

В ряде регионов на выплаты также могут рассчитывать родители подростков 15—17 лет (от трех до 10 тысяч рублей).

Напомним, обязательная индексация пенсий — одна из основных поправок к Конституции РФ, вынесенных на всенародное голосование. Голосование состоится с 25 июня по 1 июля.