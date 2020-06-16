Шаляпин усомнился в умственных способностях Собчак после шутки о Костюшкине

Москва, 16 июня. Российский певец Прохор Шаляпин раскритиковал Ксению Собчак после шуток об изнасиловании Стаса Костюшкина в детстве.

Шаляпин усомнился в умственных способностях Собчак и заявил, что в детстве ее «надо было пороть».

«Собчак — дама не особо большого ума», — заявил Шаляпин.

Выпускник «Фабрики звезд» считает, что своим именем ведущая обязана исключительно отцу. Если бы Собчак родилась в обычной семье в провинциальном городке, то она бы не смогла добиться больших высот, уверен Шаляпин.

Костюшкин ранее откровенно рассказал, что стал жертвой изнасилования. По его словам, он повергся насилию со стороны педофила, когда ему было восемь лет. Музыкант решил поделиться этим фактом из биографии из-за боязни за своих детей. Через несколько дней певец записал видеообращение, в котором рассказал, что после признания его стали «поливать грязью».

Собчак отреагировала на признание певца шуткой в своем микроблоге.

«Нас всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина», — заявила Собчак.

После скандального заявления от сотрудничества с Собчак отказался популярный косметический бренд Mixit. Руководство Mixit сразу отреагировало на гневные комментарии поклонников косметической линии в адрес журналистки, которая в феврале стала официальным амбассадором бренда. Пользователи были возмущены, как Собчак в своем сатирическом ролике припомнила изнасилование бывшего солиста группы «Чай вдвоем».