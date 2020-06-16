МИД РФ сообщил, что Уилан не фигурирует в схемах на обмен заключенными с США

Москва, 16 июня. Обмен осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана на заключенных в тюрьмах США россиян не обсуждается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Участие господина Уилана в подобного рода схемах размена не обсуждается», — сообщил дипломат.

По словам Рябкова, Уилан виновен в совершении тяжкого преступления и получил значительный срок. Он напомнил, что в других странах преступления такого рода караются еще сильнее. Представитель МИД РФ подчеркнул, что нет оснований считать решение суда политизированным.

Мосгорсуд вынес приговор Уилану по делу о шпионаже. Гражданина США приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Обвинение настаивало на приговоре в 18 лет тюрьмы. Фабула дела Уилана общественности полностью неизвестна: Федеральная служба безопасности сообщала, что гражданина США задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.

Ранее адвокат осужденного в России американца Пола Уилана заявил о возможности обмена его подзащитного на отбывающих наказание в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. Представитель Уилана сообщил, что Служба внешней разведки (СВР) допускает возможность обмена осужденного американца. Защита Уилана будет просить о помиловании американца или обмене после обжалования приговора.