Филиппины на пути к миру: как создавалась мусульманская автономия в регионе Минданао

Автор Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о мирном урегулировании затяжного конфликта на юге Филиппин, создании мусульманской автономии и борьбе с терроризмом.

Вооруженный конфликт на юге страны вспыхнул в начале 1970-х годов, когда местные мусульмане - моро развернули борьбу с правительством преимущественно христианских Филиппин. Возглавляли движение за независимость «Национально-освободительный фронт моро» (НОФМ) и отколовшийся от него «Исламский освободительный фронт моро» (ИОФМ). В 1990-х годах была предпринята попытка установить мир путем создания Автономного региона в Мусульманском Минданао (АРММ), закончившаяся неудачей.

К 2007 году ИОФМ, ставший основным выразителем интересов моро, отказался от идей независимости, что позволило начать новые переговоры. Теряющий поддержку и влияние НОФМ, настаивал на отдельных трехсторонних договоренностях между ним, Организацией исламского сотрудничества и правительством, но ему было рекомендовано поддержать заключенное в 2014 году историческое мирное соглашение между Манилой и «Исламским освободительным фронтом моро».

В январе 2015 года произошло крупное столкновение между бойцами ИОФМ и подразделением спецназа полиции в городе Мамасапано провинции Магинданао, когда силовики проводили контртеррористическую операцию против двух иностранных членов террористической группировки «Джемаа Исламия» (запрещена в РФ), которые скрывались на территории, контролируемой ИОФМ. Полиция не согласовала спецоперацию с руководством «Исламского освободительного фронта моро», вопреки протоколам о прекращении огня. В результате 44 полицейских были убиты, включая казненных в плену, а ИОФМ охарактеризовал событие как «трагическую ошибку» и акт самообороны. Перемирие удалось сохранить, но переговорный процесс был заморожен по причине взаимного недоверия.

Очередной шаг к установлению мира сделал президент Родриго Дутерте, который был избран в мае 2016 года. Учитывая, что создание мусульманской автономии соотносилось с основной законодательной целью администрации Дутерте - внесении поправок в конституцию для перехода к федеративной системе на Филиппинах - правительство вернулось к переговорам, что позволило через два года принять Органический закон Бангсаморо (Bangsamoro Organic Law). При этом изначальный проект от 2014 года был сильно пересмотрен, в частности, ИОФМ был вынужден отказаться от идеи создания независимых региональных полицейских сил и лишился некоторых фискальных полномочий.

Осада джихадистами Марави в 2017 году, которая стала самой продолжительной городской битвой в современной истории Филиппин, а также угроза распространения в регионе идей радикального ислама, подтолкнули стороны к заключению мира.

Мусульманская автономия

В июле 2018 года был подписан Органический закон Бангсаморо, в соответствии с которым создавался Автономный регион Бангсаморо в Мусульманском Минданао (Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao). Границы новой автономии определились двухэтапным плебисцитом, проведенным в январе и феврале 2019 года.

АРБММ охватывает провинции Басилан (за исключением города Исабела), Южный Ланао, Магинданао, Сулу и Тави-Тави, а также города Марави, Ламитан, Котабато и 63 барангая (наименьшая единица административного деления) провинции Котабато. Таким образом АРБММ почти совпадает с границами предыдущего Автономного района Мусульманского Минданао.

Управляет автономией Переходная администрация Бангсаморо (Bangsamoro Transitional Authority, BTA), которая исполняет обязанности временного парламента до проведения выборов в 2022 году. Администрация состоит из 80 членов и включает бывших должностных лиц АРММ, 40 представителей ИОФМ и девять делегатов от НОФМ. Кабинет министров из 14 человек возглавляет временный Главный министр АРБММ Эбрахим эль-Хадж Мурад, также известный как Аход Балаваг Эбрагим, председатель «Исламского освободительного фронта моро».

Парламентская форма правления гарантирует включение в состав правительства автономии «Национально-освободительного фронта моро», который пользуется сильной поддержкой среди этнических групп таусугов и яканов на юго-западе региона, где позиции ИОФМ на много слабее.

Учитывая недоверие моро к филиппинской системе правосудия, в АРБММ создана система шариатских судов, применимая к мусульманским жителям автономии.

В рамках реализации мирных договоренностей, ИОФМ в сентябре 2019 года сдал 940 единиц огнестрельного оружия и демобилизовал 1060 бойцов. Еще 12 тысяч комбатантов будут распущены к концу 2020 года под контролем наблюдателей из Турции, Норвегии и Брунея. Есть подозрения, что руководство занижает количество своего оружия. Возможно бывшие командиры решили сохранить часть на случай возобновления конфликта или же «Исламский освободительный фронт моро» просто не может заставить всех своих бойцов добровольно сдать оружие. Не исключается также, что ИОФМ может продавать его на черном рынке.

Тем не менее, процесс демобилизации и разоружения продолжается и должен быть завершен к 2022 году, когда состоятся парламентские выборы. Для участия в избирательной кампании ИОФМ уже начал менять структуру, превращаясь в «Объединенную партию справедливости Бангсаморо», которая официально была создан ветеранами «Исламского освободительного фронта моро» ещё в декабре 2014 года.

Нур Мисуари и призрак султаната Сулу

В Автономном регионе Бангсаморо в Мусульманском Минданао проживают различные этнические группы моро. Основными сторонниками ИОФМ являются магинданао и маранао, в то время как яканы, самаль и особенно таусуги поддерживают других политических акторов, также претендующих на власть в автономии.

Не все участники общественно-политической жизни региона согласны с идеей создания АРБММ в его нынешнем виде. Абдусакур Махаил Тан, губернатор Сулу и сторонник президента Дутерте, выступает за переход к федеративной системе, которая предоставит таусугам - основному населению нынешней провинции и бывшего султаната Сулу XV-XX вв. - собственную автономию, отдельную от остальной части Минданао.

Но самой сложной фигурой в этом противостоянии является Нур Мисуари - основатель «Национально-освободительного фронта моро» и бывший губернатор АРММ, который продолжает настаивать на заключении с ним отдельного мирного соглашения и проведении трехсторонних переговоров между Организацией исламского сотрудничества, НОФМ и правительством Филиппин. Весной 2019 года Нур Мисуари угрожал начать войну, если администрация президента не согласится на федерализацию страны.

В декабре 2019 года Дутерте назначил Мисуари специальным посланником в Организации исламского сотрудничества. Главной его задачей станет привлечение инвестиций в Минданао. Правительство понимает, что Мисуари является символом таусугского национализма, поэтому власти прилагают немало усилий, чтобы приспособиться к неоднозначному политику, закрывая глаза на многие его высказывания и крайне сомнительное прошлое. Не секрет, что между членами НОФМ и террористической исламистской группировки «Абу Сайяф» существуют тесные родственные связи. В 2016 году Мисуари настаивал на включении джихадистов, аффилированных с «Исламским государством»1 (террористическая группировка, запрещена в РФ), в переговоры по мирному урегулированию конфликта на юге Филиппин.

Проблема терроризма

Радикальные исламистские группировки, такие как «Абу Сайяф», «Мауте» (также известная как «Исламское государство Ланао»), «Бойцы исламского освобождения Бангсаморо» и «Ансар Халифа Филиппинс», которые категорически отказались от мирного процесса, представляют основную угрозу безопасности в регионе, учитывая, что все они присягнули на верность «Исламскому государству».

За годы конфликта попытки начать диалог между правительством и повстанцами, равно как и срывы мирных переговоров, приводили к выходу из состава НОФМ и ИОФМ радикально настроенных командиров и бойцов, из которых и сформировались террористические группировки. Наличие родственных связей между членами различных групп и организаций приводит к тому, что, несмотря на публичное отречение от джихадистов, некоторые лидеры «Исламского освободительного фронта моро», например Абдулла Макапаар, известный как командир «Браво», терпимо относятся к боевикам-исламистам на своей территории, рассматривая их в качестве «резерва» на случай отказа правительства от мирного процесса.

Существуют опасения, что, после поражения ИГ1 на Ближнем Востоке, филиппинские и иностранные террористы могут избрать АРБММ в качестве своей основной базы в Юго-Восточной Азии. С июля 2018 по апрель 2020 года на юге Филиппин произошло четыре теракта с участием шести террористов-смертников, по крайней мере, один из них стал первым филиппинцем, совершившим самоподрыв.

Спорный закон

Создание Автономного региона Бангсаморо в Мусульманском Минданао, в котором так или иначе участвуют основные местные общественно-политические силы, позволило филиппинскому правительству перенаправить ресурсы на борьбу с террористами.

В июне 2020 года Конгресс Филиппин принял противоречивый закон о борьбе с терроризмом, который вызвал волну возмущения как в стране, так за рубежом. Новое законодательство дает властям широкие полномочия, включая слежку, мониторинг соцсетей, а также задержание лиц, которых специальный Антитеррористический совет посчитает «подозрительными». Любой, кто оказывает поддержку террористам, занимается вербовкой в террористические организации или участвует в планировании, обучении и содействии теракту, может быть приговорен к пожизненному заключению.

Критики президента Дутерте обвиняют его в стремлении к диктатуре и считают, что закон направлен на ограничение гражданских свобод и будет использоваться в первую очередь для подавления оппозиции. По словам военных, предыдущее законодательство 2007 года давно устарело и не позволяет противостоять современным вызовам, таким как вербовка в соцсетях и координация через мессенджеры при организации терактов.

Крайне важно, каким образом и против кого будут применяться новые антитеррористические положения. Эффект может оказаться обратным, если моро заподозрят правительство в репрессиях против мусульман. Возможным недовольством обязательно попытаются воспользоваться радикальные группировки, которые сейчас активно занимаются вербовкой, восстанавливаясь после разгрома при Марави в 2017 году.

Хрупкий мир

Успешная реализация соглашения о создании АРБММ дает большие надежды на прочный мир и процветание в регионе, где с начала 1970-х годов почти не прекращались вооруженные конфликты.

Результаты, достигнутые ИОФМ и филиппинским правительством, уже привели к резкому снижению политического насилия в Минданао, Басилане и Сулу, что послужило образцом для других вооруженных групп. Но руководство автономии периодически заявляет, что Манила относится к АРБММ так же, как к АРММ и, после подписания соглашения, прилагает недостаточно усилий для его реализации.

Стоит помнить, что мирный процесс не является необратимым, а у Автономного региона Бангсаморо в Мусульманском Минданао хватает политических противников, готовых ослабить или вовсе сорвать договоренности.

1 Организация запрещена на территории РФ.