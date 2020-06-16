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Норкин опубликовал трогательное видео с внуком после смерти супруги

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Норкин опубликовал трогательное видео с внуком после смерти супругиМосква, 16 июня. Телеведущий Андрей Норкин опубликовал в Instagram трогательное видео с внуком. Некоторые подписчики заметили, что мальчик очень похож на покойную бабушку, супругу Норкина журналистку Юлию.

На кадрах малыш сидит в детском стульчике и буквально из последних сил пытается поддерживать бодрость. Ребенок недавно поел, в его руке еще остался небольшой кусок хлеба, но неумолимая физиология клонит в послеобеденный сон.

«Отчаянная борьба с послеобеденным желанием поспать», — точно подписал ролик Норкин. 

Примечательно, что на слюнявчике малыша написана цитата из известного фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

«Царь, очень приятно», — можно увидеть на нем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчаянная борьба с послеобеденным желанием поспать)))

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Подписчиков Норкина видео с внуком сразило. Они признались, что сонный мальчик заставил их бесконечно умиляться. Многие отметили, что прекрасно понимают юного «царя» в его желании вздремнуть после еды. 

«Просто ангелок», — написал aleksandrzikhvart. 

«Симпатяга», — отметила o.ludanova. 

«Зайка маленький», — прокомментировала marinakamalova7177. 

«Это бессмысленная борьба. Физиология. Вся кровь отхлынула к желудку, чтобы переварить», — пояснила zhannaband.

«Чудесный мальчик», — высказалась mariagati2000. 

«Похож очень на бабушку Юляшу!!!» — решила galina_galinka6682. 

Норкин опубликовал трогательное видео с внуком после смерти супругиРанее в Instagram Норкин выложил фотографию своей известной «летящей» супруги, чем тоже вызвал бурю эмоций у подписчиков.  

Радиоведущая Юлия Норкина скончалась на 53-м году жизни от инфаркта. Помимо мужа, из самых близких у нее остались четверо детей. Ее похоронили на Новодеревенском кладбище в Пушкино.

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Источник: Instagram
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