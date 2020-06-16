Норкин опубликовал трогательное видео с внуком после смерти супруги

Москва, 16 июня. Телеведущий Андрей Норкин опубликовал в Instagram трогательное видео с внуком. Некоторые подписчики заметили, что мальчик очень похож на покойную бабушку, супругу Норкина журналистку Юлию.

На кадрах малыш сидит в детском стульчике и буквально из последних сил пытается поддерживать бодрость. Ребенок недавно поел, в его руке еще остался небольшой кусок хлеба, но неумолимая физиология клонит в послеобеденный сон.

«Отчаянная борьба с послеобеденным желанием поспать», — точно подписал ролик Норкин.

Примечательно, что на слюнявчике малыша написана цитата из известного фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

«Царь, очень приятно», — можно увидеть на нем.

Подписчиков Норкина видео с внуком сразило. Они признались, что сонный мальчик заставил их бесконечно умиляться. Многие отметили, что прекрасно понимают юного «царя» в его желании вздремнуть после еды.

«Просто ангелок», — написал aleksandrzikhvart. «Симпатяга», — отметила o.ludanova. «Зайка маленький», — прокомментировала marinakamalova7177. «Это бессмысленная борьба. Физиология. Вся кровь отхлынула к желудку, чтобы переварить», — пояснила zhannaband. «Чудесный мальчик», — высказалась mariagati2000. «Похож очень на бабушку Юляшу!!!» — решила galina_galinka6682.

Ранее в Instagram Норкин выложил фотографию своей известной «летящей» супруги, чем тоже вызвал бурю эмоций у подписчиков.

Радиоведущая Юлия Норкина скончалась на 53-м году жизни от инфаркта. Помимо мужа, из самых близких у нее остались четверо детей. Ее похоронили на Новодеревенском кладбище в Пушкино.